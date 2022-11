Ganjar Ungkap Susahnya Lawan Tambang Ilegal: Bekingnya Berat, Laporan Sering Bocor

ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui susahnya mengatasi mafia tambang ilegal, mulai bekingnya berat, laporan sering bocor, hingga dijauhi sejumlah pihak gara-gara mengatur pertambangan bahan galian C secara ilegal. Jika tak ditangani, tambang ilegal menimbulkan banyak risiko.



Hal itu diungkapkan Ganjar di acara Seminar Penataan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Jateng dan DIY, di Semarang, Senin (28/11).



Ia bahkan mengungkapkan pembicaraannya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi mafia tambang. “Jalannya rusak, sumber mata air hilang dan bukan tidak mungkin. Kemarin Wali Kota Solo cerita, wah ini backing-nya berat,” katanya.



Dalam kesempatan itu, Ganjar bercerita pengalamannya menindak langsung penambang ilegal. Ia mengaku tidak disukai banyak teman karena meminta mereka mengurus izin galian c.



“Please mau kita atur. Kalau nggak lingkungan ini nanti rusak semuanya dan daerah nggak dapat apa-apa, apalagi kalau sudah ilegal,” tegas Ganjar.



Salah satu upaya penindakan itu adalah gagasan Satgas Puser Bumi yang diinisiasi oleh Polda Jawa Tengah. Pada pelaksanaannya, laporan yang masuk sering gagal ditindak karena informasinya bocor.



Untuk itu, Ganjar mengusulkan dibuat satu nomor khusus atau aplikasi pengaduan khusus penambangan ilegal. Jika laporan masuk dan dipastikan ada, para penambang itu akan diedukasi.



“Tapi kalau itu nggak mau, ya kita ambil. Nah, kalau penegak hukumnya kemudian berada pada barisan yang terdepan, insyaallah akan nyaman,” ujarnya.



Ganjar mengajak seluruh komponen di Jawa Tengah agar tidak menutup mata pada isu galian C ini. Sehingga nantinya tak ada cerita sedih di kemudian hari akibat penambangan ilegal.



Menurutnya, jika semua pihak satu suara dan tegas terhadap penambangan ilegal, Ganjar membayangkan tak ada lagi cerita jalan desa yang rusak karena dilintasi truk yang overload dan over-dimensi.



“Jangan kita menangis kelak kemudian hari. Terjadi longsor lah, sumber mata air hilang lah, pendapatan daerah nggak ada, dan jalan mesti rusak. Mau taruhan berapa dengan saya,” tuturnya.



Ia pun mengapresiasi kedatangan KPK, Bareskrim, Kejaksaan, Kementerian ESDM hingga Kemendagri yang hadir memberikan seminar tersebut. “Nah, kalau itu nanti bisa disampaikan, bisa tertata, mitigasinya nanti akan ada hal yang baik,” ujarnya.



Selain dihadiri daring oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan petinggi KPK dan Bareskrim, agenda ini juga diikuti 35 kepala daerah dan forkopimda terkait di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.