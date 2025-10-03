20 Pegawai ASN Jabar Dipecat, Dedi Mulyadi Ancam Pegawai yang Malas Bakal Dipmaerkan di Medsos Setiap Bulan

ERA.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan mengumumkan pegawai termalas Pemprov Jabar, dari segi absensi, sampai kinerja tiap bulannya, di media sosial.

"Setiap bulan nanti bisa lihat. Pegawai dengan tingkat kehadiran rendah dan kinerjanya buruk akan diumumkan di media sosial," kata Dedi selepas pengarahan ASN di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Kamis.

Pengumuman di media sosial ini, kata Dedi, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.

"Ya orang digaji kan harus ada produk. Kalau digaji enggak ada produk, ngapain?," katanya.

Nantinya, kata Dedi, pihaknya akan melakukan evaluasi bahkan sampai pengurangan pada para pegawai yang dianggap tidak produktif, dan disalurkan ke bidang lainnya.

"Makanya nanti akan pegawai-pegawai yang kan tidak semua orang dibutuhkan dalam sebuah ruang kerja kantor. Nanti sebagian akan ditugaskan di sekolah-sekolah menjadi tenaga administrasi," ujarnya.

Terkait indikator, Dedi memastikan ada, dan akan berangkat dari standarisasi capaian kinerja setiap unit kerja.

"Kan standarisasi kinerjanya ada," ucapnya.

Selain itu, Dedi mengatakan pihaknya juga akan memberlakukan reward and punishment ke depannya, bahkan sampai pemberhentian.

"Diberhentikan. Hari ini bisa ditanya, udah lebih dari 20 orang diberhentikan, cuman kita tidak umumkan," tuturnya menambahkan.