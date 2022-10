Elemen Persahabatan My Little Pony: Friendship Is Magic Tampil dalam Warna-warni Ceria Buttonscarves

ERA.id - Serial My Little Pony yang menggemaskan telah menjadi kegemaran anak-anak sejak era 80an. Karaternya juga di produksi menjadi lini mainan yang dihidupkan kembali pada tahun 1997.

Atas kepopuleran My Little Pony yang kini kembali dekat di hati anak perampua, brand hijab ternama Tanah Air untuk pertama kalinya berkolaborasi guna menghadirkan desain menawan pada setiap detail hijab.

Reputasi solid Buttonscarves di industri fashion telah membuahkan beberapa kolaborasi luar biasa. Sama dengan sebuah brand internasional ternama lainnya sebelumnya di tahun ini, kali ini Buttonscarves bergabung dengan perusahaan mainan dan hiburan global: Hasbro.

Kini Buttonscarves meluncurkan koleksi baru, koleksi My Little Pony x Buttonscarves, yang terinspirasi dari serial populer My Little Pony: Friendship Is Magic.

My Little Pony x Buttonscarves (Dok. Buttonscarves)

Buttonscarves untuk pertama kalinya mengadakan kolaborasi dengan My Little Pony dan lahirlah sebuah koleksi baru. Brand modest fashion ini akan merilis sejumlah scarves di The Friendship Series, yang disertai dengan The Friendship Brooch.

Telah menjadi kebiasaan untuk memberi nama unik pada koleksinya jadi scarves di The Friendship Series dinamakan untuk mewakili para karakter di My Little Pony: Friendship Is Magic.

Mereka adalah Rarity, Scootaloo, Princess Celestia, Fluttershy, Princess Luna, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Big Mac, Sweetie Bell, Pokey, Lyra, Apple Jack, and Bonbon. Sementara itu, aksesoris di dalam The Friendship Brooch akan tersedia sebagai bundle dari enam buah bros dalam berbagai variasi warna.

Secara desain, koleksi My Little Pony x Buttonscarves The Friendship Series hadir dalam warna-warna ceria dengan elemen-elemen berbeda yang mencerminkan masing-masing karakter di My Little Pony.

My Little Pony: Friendship Is Magic adalah cerita mengenai para kuda poni yang tinggal di negeri ajaib Equestria. Setiap kuda poni memiliki sifat dan keunikan masing-masing, yang ditandai dengan tanda spesial (disebut ‘Cutie Mark’) berdasarkan minat, bakat, dan hobi mereka. Karakter karakter imut-imut ini kemudian menjalani berbagai petualangan untuk membantu penduduk Equestria sambil menyelesaikan masalah yang muncul dalam persahabatan mereka.

Buttonscarves mengambil inspirasi dari kisah fantastis ini untuk koleksi The Friendship Series. Dongeng persahabatan dan kehormatannya mencerminkan bagaimana, meskipin setial BSLady punya sifat yang berbeda-beda, mereka tetap saling merangkul satu sama lain dalam persahabatan yang tulus, penuh cinta dan respek.

Buttonscarves pun ingin menyebarkan pesan dari semangat persahabatan antara brand dan fans mereka, yaitu para BSLady, yang selama ini telah mendukung segala kegiatan brand. Buttonscarves juga berharap koleksi ini akan menyentuh hati dari setiap penggemar serial My Little Pony yang begitu dicintai.