ERA.id -

Tren Gaya Fashion Masa Kini, Serial Emily In Paris Jadi Inspirasi Koleksi Terbaru Hijab

Serial romance-comedy, Emily in Paris yang ditayangkan di Netflix berhasil mencuri perhatian para penonton. Tak hanya dari segi plot romansa berlatar Paris, tapi juga gaya para tokoh yang terkenal stylish dan fashionable.

Bahkan, serial Emily in Paris berhasil mencuri perhatian brand hijab lokal Buttonscarves. Menyambut kehadiran serial Emily in Paris dalam musim ketiganya, Buttonscarves meluncurkan koleksi The Parisian Series pada 23 Desember 2022.

Koleksi ini hadir untuk para BSLady dan pecinta mode yang ingin mengekspresikan dirinya, dimana tren mode masa kini adalah salah satu sorotan utama dari serial yang dibintangi oleh Lilly Collins tersebut.

Bekerja sama dengan serial Emily in Paris, Buttonscarves mempersembahkan serangkaian scarf, brooch dan juga tas. Masih dalam rangkaian kerja sama dengan Emily in Paris, Benang Jarum juga ikut memeriahkan peluncuran koleksi yang mengusung tema gaya Parisian chic, sebuah gaya yang selalu menjadi poros dunia mode.

Buttonscarves (Dok. Buttonscarves)

Linda Anggrea sebagai Creative Director untuk Buttonscarves memaparkan inspirasi koleksi terbarunya, The Parisian Series.

"Emily menginspirasi kita untuk tidak takut untuk keluar dari zona nyaman dan mewujudkan mimpi yang besar," kata Linda Anggrea, dari keterangan resmi Buttonscarves yang diterima oleh Era.id, Jumat (23/12/2022).

Lalu, kata Linda, gaya Emily yang selalu memikat perhatian menjadikan tokoh ini seorang ikon dalam tren gaya fashion masa kini. Tentunya, dengan kota Paris sebagai latar belakang cerita Emily, Buttonscarves dapat menarik banyak inspirasi untuk The Parisian Series.

Emily in Paris adalah sebuah serial drama komedi romantis yang tayang di layanan streaming Netflix yang mengisahkan Emily Cooper, seorang warga negara Amerika yang bekerja di Prancis. Musim ketiganya akan tayang perdana sebelum peluncuran koleksi Emily in Paris bersama Buttonscarves.

Kerja sama antara Emily in Paris bersama Buttonscarves dan juga Benang Jarum adalah bentuk nyata untuk meningkatkan perluasan pasar agar dapat bersaing di panggung ritel global.

Sebagai jenama yang sudah mengharumkan industri mode Tanah Air, Buttonscarves dan Benang Jarum ingin mengajak semua BSLady dan juga pecinta mode untuk bisa berani mengekspresikan diri seperti tokoh Emily yang terkenal penuh percaya diri, aktif, energetik, ceria dan tentunya ekspresif.

Pertemuan ini adalah alasan kuat mengapa The Parisian Series adalah kerja sama kreatif yang sempurna. The Parisian Series menghadirkan rangkaian scarf yang terdiri dalam 15 pilihan warna, tas dengan dua pilihan ukuran dan hadir dalam 4 warna, serta 2 pilihan brooch.

Buttonscarves (Dok. Buttonscarves)

Untuk pilihan warna scarf yang ada dalam The Parisian Series, terdapat Aimer, Bonbon, Bonjour, Bonne Nuit, Ciel, Citron, Croissant, Douce, Fleur, Gazon, Jardin, Mer, Soleil, Perle dan Palais. Koleksi scarf tentunya hadir dalam beragam jenis mulai dari Voile Square Regular, Voile Square XL, Voile Square Small, Satin Square, Satin Shawl dan juga Voile Square Bundling Package.

Motif-motif yang bisa terlihat adalah elemen-elemen yang pastinya terlihat dalam serial tersebut seperti bunga, gedung dengan arsitektur klasik sampai juga monumen Eiffel Tower. Untuk tas, koleksi The Parisian Series juga meluncurkan Emily Flap Bag yang hadir dalam dua ukuran, yaitu small dan medium.

Dilengkapi dengan aksen floral twilly dan gold metal charm dalam bentuk bunga mawar, logo dari serial Emily in Paris dan juga bentuk Eiffel Tower. Tas ini mudah dipadu-padankan dengan berbagai gaya dan acara karena hadir dalam 4 warna pilihan Le Blanc, Le Noir, Le Rose dan Le Rouge.

Sebagai pemanis dalam koleksi ini, adanya Emily Brooch dan Petite Brooch Package yang dijual secara terpisah dapat melengkapi gaya Parisian chic. Logo B yang sudah menjadi ikon dalam mode Tanah Air dipadukan dengan bunga peony dan didesain untuk terlihat fashionably sweet.