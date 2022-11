Pemeran Zorro, Antonio Banderas Pilih Tom Holland Jadi Penerus

ERA.id - Pemeran Zorro Antonio Banderas telah menetapkan pilihan penerus dari karakter yang dibintanginya. Nama Tom Holland dipilIh Banderas untuk melanjutkan peran Zorro di masa depan.

Bersama dengan Comicbook, Antonio Banderas mengungkap ia akan mempertimbangkan tawaran mengulang peran sebagai Zorro bila reboot film itu benar-benar dilakukan. Tetapi dia tidak akan sepenuhnya kembali sebagai Zorro seperti di film The Mask of Zorro.

“Ya, saya akan, saya akan mempertimbangkan kemungkinan itu, mengapa tidak?" kata Banderas, dikutip Comicbook, Senin (28/11/2022).

“Jika mereka memanggil saya untuk melakukan 'Zorro', saya akan melakukan apa yang dilakukan Anthony Hopkins untuk saya, yaitu meneruskan obor,” tambahnya.

Diketahui Antonio Banderas meneruskan kiprah Anthony Hopkins sebagai Zorro lewat film The Mask of Zorro pada tahun 1998.

Penyerahan jubah Zorro itu pun akan dia lakukan dan berikan untuk Tom Holland. Menurutnya, Holland aktor yang tepat untuk menggantikan sekaligus meneruskan Zorro di masa depan.

“Saya melakukan 'Uncharted' dengannya, dan dia sangat energik dan menyenangkan. Dia juga punya percikan ini. Kenapa tidak?" ujarnya.

Banderas pertama kali menjadi penjahat bertopeng pada tahun 1998 The Mask of Zorro, yang menampilkan Hopkins sebagai Don Diego de la Vega, Zorro asli, dan Catherine Zeta-Jones. Fitur ini mengikuti karakter Banderas saat dia mengambil alih mantel dari Hopkins.

Keberhasilan film pertama menghasilkan sekuel, The Legend of Zorro tahun 2005. Sayangnya sekuel itu tidak berjalan baik secara kritis atau komersial.

Antonio Banderas baru-baru ini menjadi pengisi suara untuk film animasi Puss in Boots: The Last Wish, di mana dia menyuarakan pahlawan tituler mirip Zorro yang pertama kali berasal dari film Shrek.