Terungkap, Ternyata Adegan Naik Karpet di Film Aladdin Terinspirasi dari Superman

ERA.id - Salah satu sutradara ternama dari Walt Disney Animation Studios, John Musker baru-baru ini mengungkapkan bahwa adegan Aladdin dan Jasmine menaiki karpet di film Aladdin (1992), terinspirasi dari film Superman.

John Musker bercerita awal mula ide itu tercipta untuk adegan romatis yang menaiki karpet terbang.

"Kami menginginkan adegan kencan impian versi musikal yang mana Aladdin membawa Jasmine terbang di atas karpetnya. Kami terinspirasi dari film Superman (1978)," ucap Musker, dilansir dari Screenrant, Senin (28/1/2022).

Musker mengungkapkan, dalam film Superman tahun 1978, di sana Superman versi Reeve dan Lois Lane melakukan kencan pertama kali dengan terbang berdua sambil bermesraan. Superman ditampilkan dengan Lois Lane terbang di antara langi-langit yang gelap. Saat itu, adegan tersebut jadi salah satu daya tarik filmnya.

Tak heran Musker menjadikan adegan tersebut masuk ke dalam film Aladdin (1992). Bahkan dalam film Aladdin versi live action-nya yang dirilis pada 2019, Guy Ritchie selaku sutradara, menciptakan kembali adegan naik karpet dengan lagu "A Whole New World" versi terbaru.

