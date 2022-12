Kaleidoskop - Deretan Film Terlaris di Box Office Selama 2022

ERA.id - Setiap tahun, sinema pasti menghadirkan jajaran film yang menarik untuk ditonton di layar lebar. Meski kini pengalaman menonton pun beragam, kerinduan audiens akan menyaksikan jagoannya di bioskop tak pernah surut.

Tahun 2022 pun bisa dibilang merupakan tahun yang cukup variatif bagi dunia perfilman, dengan ragam genre, sekuel fantastis, hingga kualitas teknis dan produksi yang terus berkembang dari tahun ke tahun.

Berikut adalah rangkuman sejumlah film yang berhasil menjadi film terlaris selama tahun 2022, diurutkan dari waktu perilisan di bioskop.

1. The Batman

Tahun 2022 dibuka dengan megahnya cerita The Batman, yang diperankan oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne/Batman. Dikemas dengan lebih gelap dengan naratif yang begitu rapi, membuat film ini tak hanya berhasil menggaet penggemarnya, namun juga audiens lain.

Film yang disutradarai oleh Matt Reeves ini dilaporkan berhasil meraih keuntungan sebesar 770,8 juta dolar AS.

Jika Anda rindu untuk melihat aksi Batman melawan para musuhnya di film ini, The Batman bisa disaksikan di HBO GO dan iTunes.

2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Layar bioskop rasanya masih didominasi dengan cerita dari pahlawan super adaptasi komik. Dari Marvel, ada sekuel Doctor Strange berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang disutradarai oleh Sam Raimi -- ikon film horor modern yang populer di awal 2000-an.

Film ini dinilai menjadi kesegaran baru di sinematik Marvel (MCU) karena sentuhan dari sang sutradara yang berbeda. Selain itu, pengembangan karakter dari Strange (diperankan oleh Benedict Cumberbatch) dan Wanda Maximoff (diperankan oleh Elizabeth Olsen) juga semakin matang dan seru.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness dilaporkan telah meraih 955,8 juta dolar AS di box office.

Film dapat ditonton kembali secara legal melalui Disney+ Hotstar.

3. Top Gun: Maverick

Tak ada yang menyangka bahwa Top Gun (1986) akan mendapatkan sebuah sekuel tiga dekade kemudian. Kembalinya Tom Cruise sebagai pilot Maverick tak hanya berhasil mengobati rindu para penggemar akan aksinya, namun juga berbuah manis pada pendapatan di box office.

Premis cerita sederhana yang dikemas dengan rentetan aksi menegangkan oleh sutradara Joseph Kosinski ini, membuat film bahkan melampaui Mission: Impossible: Fallout (2018) untuk menjadi film terlaris Tom Cruise sepanjang masa di box office seluruh dunia.

Top Gun: Maverick dilaporkan meraih 1,489 miliar dolar AS di box office.

Aksi seru Cruise sekarang bisa ditonton di Catchplay+, Google Play Movies, dan iTunes.

4. Jurassic World Dominion

Memasuki pertengahan tahun, tak ada salahnya melihat para jagoan kita di Jurassic Park (1993) dan Jurassic World (2015) reuni dan mencoba menyelamatkan dunia dan para dinosaurus yang hidup berdampingan.

Dengan sentuhan nilai nostalgia dan balutan keseruan dari para karakter yang begitu familier bagi audiens, membuat film ini setidaknya meraih 1,003 miliar dolar AS di box office.

Film bisa disaksikan lagi secara legal melalui iTunes dan Google Play Movies.

5. Black Panther: Wakanda Forever

Jelang akhir tahun, merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta film, terutama dari MCU, dengan sekuel dari Black Panther. Semua orang rasanya penasaran ke mana arah film ini tertuju, mengingat sang lakon utama, T'challa/Black Panther (diperankan oleh Chadwick Boseman) telah pergi untuk selamanya.

Masih disutradarai oleh Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever menyajikan cerita yang lebih emosional, ditambah dengan karakter-karakter dan dunia baru untuk dijelajahi bersama.

Film ini dilaporkan meraih pendapatan sebesar 790 juta dolar AS.

Black Panther: Wakanda Forever masih tayang di sejumlah bioskop di Indonesia.

6. Avatar: The Way of Water

Sekuel lain yang ditunggu-tunggu oleh pecinta film adalah Avatar: The Way of Water. Dinantikan 13 tahun sejak film pertamanya, sutradara James Cameron rasanya sukses membawa penonton kembali ke Pandora dan berpetualang bersama para karakter kesayangan.

Film membawa premis sederhana tentang keluarga dan menjaga alam, namun, penyajiannya dihadirkan dengan begitu indah, megah, dan bisa dibilang merupakan capaian teknis dan sinematik yang harus disaksikan di layar terbesar yang ada di bioskop.

Sejak perilisannya, Avatar: The Way of Water dilaporkan telah meraih lebih dari 889 juta dolar AS dan angka tersebut masih belum final.

Avatar: The Way of Water masih bisa ditonton di bioskop.