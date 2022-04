Kanye West Mundur, The Weeknd dan Swedish House Mafia Akan Gantikan Tampil di Coachella

ERA.id - Mundurnya Kanye West sebagai headliner di Coachella 2022 membuat penyelenggara harus bergerak cepat mencari penggantinya. Untuk menutup posisi Kanye, The Weeknd dan Sewdish House Mafia yang nantinya yang akan tampil di hari Minggu dalam dua pekan festival.



"Aku sangat menantikan momen Swedish House Mafia dan The Weeknd untuk menyelesaikan slot Minggu malam untuk tahun ini. Coachella memiliki hubungan spesial dengan Abel (The Weeknd) dan aku sangat berterima kasih untuk memiliki penampilan dengan dua artis ikonik dalam satu panggung," ujar Paul Tollett, presiden/CEO of Coachella promotor Goldenvoice, dilansir dari Variety.



Coachella 2022 akan berlangsung pada akhir pekan tanggal 15 April dan 22 April 2022. Tampilnya Swedish House Mafia di festival ini bisa menjadi pembuka tidak resmi untuk album terbaru mereka, Paradise Again, yang dirilis pada 15 April mendatang.



