Meskipun Sudah Om-Om, Ternyata Gitaris J-Rocks Suka Main FIFA: Udah Gua Paling Jago

ERA.id - Meskipun berprofesi sebagai musisi, Sony Ismail Robbayani selaku gitaris band J-Rocks ternyata gemar bermain game FIFA sejak lama.

FIFA adalah seri permainan video yang dirilis oleh perusahaan Electronic Arts di bawah label EA Sports. FIFA Soccer pertama kali dirilis pada tanggal 15 Juli 1993.

Sony mengatakan, dia lebih suka bermain game FIFA, dibandingkan game sepak bola lainnya.

"Karena sudah terbiasa main FIFA, apalagi dari SMA mainnya, FIFA tahun berapa itu ya, jadi udah kebiasa saja. Sampai sekarang," ucap Sony, dalam acara press conference lagu “Rindu Lalu” belum lama ini.

Saat ini, ada dua mode yang terkenal dalam FIFA, Career Mode dan FUT Champions. Sony menjelaskan, dirinya lebih enjoy main Career Mode dibandingkan FUT Champions.

"FUT sudah lama nggak main, nggak ada waktu sebenernya. Jadi kalau FUT tuh kayak kentang gitu kalau gua tinggal-tinggal. Kalau misalkan Career Mode bisa gua mainin meskipun nggak ada internetnya," ucap sang gitaris.

Liverpool jadi klub kesukaan Sony saat bermain Career Mode di game FIFA. Dia menambahkan, Sony lebih suka mengembangkan pemain muda, dibandingkan membeli pemain yang sudah terkenal.

"Ya gua ngelola pemain dari yang nggak terkenal, jadi bisa dijual lebih mahal," ujar Sony.

Gitaris J-Rocks itu menegaskan, dirinya dinilai lebih jago bermain FIFA dibandingkan personel lainnya.

"Udah gua paling jago di antara J-Rocks. Gua nomor satu," ucapnya sambil tertawa bangga.

Tidak hanya Sony. Wimayoga, Iman Taufik Rachman sebagai vokalis menjelaskan, meskipun sudah 20 tahun lebih berkarya di Industri musik, mereka masih suka bermain game, game kesukaannya adalah Cyberpunk 2077.

"Kita ini boys will always be boys," ucap Iman