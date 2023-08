Viral, Anak Buah Xi Jinping Dihadang Petugas Keamanan Afrika Selatan Saat KTT BRICS

ERA.id - Viral di media sosial, penerjemah Presiden China Xi Jinping dihadang masuk ke venue utama penyelenggaraan KTT BRICS oleh petugas keamanan Afrika Selatan.

Insiden itu terekam dalam video pendek yang beredar di Twitter, nampak penerjemah bahasa tersebut mencoba mengejar Xi Jinping. Namun, petugas keamanan Afrika Selatan menghalangi hingga mendorong dengan sangat keras penerjemah Xi Jinping.

Usai kejadian tersebut, Xi Jinping nampak menoleh ke belakang beberapa kali. Presiden China itu juga sempat kebingungan saat berjalan menuju lokasi utama pertemuan KTT BRICS.

Hilarious. South African Security Officers physically stop Chinese Officials from entering BRICS main venue behind Xi Jinping. Forcibly shut the door. Surprised Xi Jinping looks behind several times. pic.twitter.com/f3OmBpCkPE