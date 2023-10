Jijik Banget! Pelanggan Ini Tak Sengaja Temukan Kecoa di Pesanannya, Kedai Kopi: Tim Kami Sedang Investigasi

ERA.id - Sebuah kejadian menjijikan baru-baru ini viral di media sosial. Salah seorang pelanggan kedai kopi terkenal menemukan kecoa yang ada di dalam pesanannya.

Insiden menjijikan ini dibagikan oleh akun @lithelylethal di X atau Twitter, Minggu (15/10/2023). Akun dengan nama Alya itu mengaku dia menemukan kecoa yang muncul di dalam tiramisu pesanannya.

"Thanks for the cockroach-flavored tiramisu, kopi s*e. Yum!" tulis @lithelylethal sambil membagikan bukti munculnya kecoa tersebut.

Alya lantas mengaku tidak mengetahui apakah sebagian tubuh kecoa yang ada di pesanannya itu sudah dia makan secara tidak sengaja. Hal ini karena Alya menyadari bagian tubuh khususnya kepala kecoa sudah tidak ada di dalam makanannya.

Meski demikian, dia tidak merasakan keanehan dari rasa tiramisu kecoa yang dia pesan.

Kejadian itu pun langsung dilaporkan ke pihak terkait untuk mendapat penyelesaian. Alya juga menyebut ia sudah bertemu dan menyampaikan keluhannya secara langsung ke pemilik kedai kopi tersebut.

"We decided to meet tonight! Aku sudah sampaikan keluhan secara langsung ke owner, pemilik franchise, dan barista. Aku juga sampaikan kalau tentunya prioritasku adalah kesehatanku. Aku sangat apresiasi tim untuk itikad baiknya, dan juga mau bertanggung jawab atas hal tersebut," katanya.

Lalu, kata Alya, pihak kedai kopi sudah meminta maaf secara langsung kepada dirinya. Dia pun berharap pihak kedai kopi bisa meningkatkan kualitas dan kebersihan produk agar kejadian serupa tidak terulang.

"Selain mendengar input & permintaanku, mereka juga sudah secara langsung meminta maaf. Sebagai pelanggan tentunya aku meminta mereka untuk meningkatkan kualitas dan kebersihan produk, supaya aku dan pelanggan yang lain juga merasa aman. Semoga kejadian ini juga gak terulang!" imbuhnya.

Terkait kejadian viral tersebut, pihak kedai kopi pun mengaku sudah menghubungi Alya untuk meminta keterangan lebih lanjut. Pihaknya juga akan menindaklanjuti dan melakukan investigasi ke kedai yang bermasalah.

"Untuk kasus ini dari team kami sudah menghubungi pihak customer untuk mendapatkan detail (informasi) lebih lanjut perihal kasus ini dan akan segera kami tindaklanjuti juga untuk meningkatkan kualitas produk Kopi Soe kedepannya," ujar pihak kedai kopi saat dihubungi ERA, Senin (16/10/2023).

"Sementara team kami pun sedang melakukan investigasi di outlet terkait," sambungnya.

Lebih lanjut, pihak kedai kopi meminta maaf atas kejadian viral tersebut. Mereka berjanji akan lebih berhati-hati dan meningkatkan kebersihan produk dan kedai mereka.

"Kopi Soe akan selalu mementingkan kebersihan (hygiene) produk dan outlet-outlet kami," tutupnya.