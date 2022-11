Son Ye Jin dan Hyun Bin Sambut Kelahiran Anak Pertama

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan favorit Korea Selatan, Son Ye Jin dan Hyun Bin. Pasangan ini resmi menjadi orang tua setelah melahirkan anak pertama.



Menurut laporan media lokal, agensi Son Ye Jin secara resmi mengumumkan bahwa pasangan tersebut telah menyambut seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu lahir pada Minggu, 27 November 2022.



"Son Ye Jin melahirkan seorang putra hari ini," kata MSTeam Entertainment, dikutip News1, Senin (28/11/2022).



Dalam pernyataan resmi itu juga disebutkan kondisi Son Ye Jin dan bayinya dalam keadaan sehat.



"Baik ibu dan anak dalam keadaan sehat," ujar agensi.



Berita kelahiran anak pertama Hyun Bin ini cukup mengejutkan publik. Sebab Son Ye Jin diperkirakan akan melahirkan anak pertamanya pada bulan Desember mendatang.



Son Ye Jin dan Hyun Bin melangsungkan pernikahan pada 31 Maret 2022 di Walkerhill Hotel Aston House, Seoul, Korea Selatan. Pernikahan mereka digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat.



Setelah melangsungkan pernikahan, keduanya sempat pergi bulan madu ke New York, Amerika Serikat sebelum mengumumkan kehamilan. Tak lama setelah pergi bulan madu, Son Ye Jin mengumumkan kehamilannya lewat media sosial.



"Apa kabarnya? Saya baik-baik saja. Saya akan memberitahukan kalian kabar yang bahagia dan penuh pemikiran. Kami memiliki sebuah kehidupan yang baru. Saya masih bingung, tapi saya sudah merasakannya setiap hari karena tubuh saya berubah karena cemas dan gembira," tulis aktris 40 tahun itu.



Diketahui Son Ye Jin dan Hyun Bin pertama kali bertemu saat membintangi film The Negotiation tahun 2018. Mereka kemudian mulai berkencan setelah syuting drama hit Crash Landing on You.