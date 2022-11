Baru Seminggu Nikah, Istri Vincent Raditya Sudah Melahirkan, Netizen Nyinyir: DP Duluan

ERA.id - Baru-baru ini, unggahan terbaru pilot sekaligus YouTuber Vincent Raditya berhasil mengejutkan publik. Pria kerap disapa Kapten Vincent ini mengumumkan istrinya, Fanny Margaretha.

Hal ini tentunya mengejutkan publik. Sebab, Vincent dan Fanny baru saja menikah seminggu yang lalu, tepatnya Sabtu (19/11/2022). Ini adalah pernikahan ketiga Vincent setelah Vegen Acni dan Novita Condro.

Pemberkatan dilaksanakan secara tertutup dan sederhana. Tidak ada dekorasi mewah dalam acara pernikahan itu. Tiba-tiba saja, Vincent membagikan foto istrinya yang baru saja melahirkan anak perempuan.

Dalam momen itu, Vincent menggendong sang buah hati. Sedangkan, istrinya masih terbaring di atas ranjang rumah sakit.

Dibagian caption Instagram-nya, Vincent menyentil para netizen. Ia mengatakan jika ini adalah pilihan hidupnya. Vincent juga tak mau ambil pusing dengan hujatan netizen.

"Biar puas yaa sekalian. Ini adalah hidup dan keluarga saya 'saat ini'. Suka atau tidak keluarga inilah masa depan saya," tulisnya, dikutip dari akun Instagram @vincentraditya.

"Jangan ragu untuk menilai apa pun, ini adalah hidup saya dan masa depan saya," sambungnya menggunakan bahasa Inggris.

Lebih lanjut, Vincent Raditya mengungkapkan nama sang putri tercinta yakni Avelina Raditya. Ia juga tak lupa menyebut kondisi dari sang putri yang lahir dengan berat badan 3.1 Kg dan tinggi badan 50 cm.

"Welcome to the world @avelinaraditya 24-Nov-2022. 3.1 Kg & 50 cm," tutupnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka justru ramai-ramai menghujat Vincent Raditya. Ada pun yang menyebut Vincent memberikan 'DP' dulu sebelum menikahi Fanny.

"DP dulu ya nggak yah wkwk," komentar akun @anykus***** "DP duluan guys," tulis akun @sainge****_

"Sebenarnya bukan soal nyinyir-nyinyirnya lebih kasihan ke anak-anaknya. Hanya anak broken home yang tahu gimana rasanya," kata akun @nana****89

"Hobi koleksi bini dan anak." lanjut akun @leonard_*****

Diketahui, Avelina Raditya merupakan anak kelima Vincent. Dua anaknya dari pernikahannya dengan Vegen Acni adalah Vilove Christian dan Verrill Raditya. Kemudian dua anak dari pernikahannya dengan Novita Condro, yakni Dexter Raditya dan Gracelyn Valerie.

Vincent Raditya menikah ketiga kalinya dengan Fanny Margaretha pada Sabtu (19/11/2022). Sebelum dengan Fanny, Vincent pernah menikah dengan Novita Condro dan resmi bercerai pada 2021 lalu. Sebelum dengan Novita, Vincent pernah menikah dengan Vegen Acni.

Novita Condro dan Vegen Acni memilih cerai dari Vincent dengan alasan yang sama. Vincent ketahuan berselingkuh dibelakang istrinya.