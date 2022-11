Selamat! Adik Ayu Ting Ting Melahirkan Anak Perempuan: Sayangnya Bunda Nambah Satu

ERA.id - Kabar bahagia datang dari keluarga Ayu Ting Ting. Adik perempuan Ayu, Assyifa Nuraini telah melahirkan anak perempuan.



Diketahui Assyifa melahirkan bayi perempuan pada Jumat (25/11/2022) di Rumah Sakit Bunda Margona, Depok, Jawa Barat. Bayi yang diberi nama Razeta Sumehra Fachrizal itu lahir lewat persalinan operasi cesar pada pukul 19:30 WIB.



"Alhamdullilah telah lahir Putri pertama kami @nandafachrizaal yang bernama Razeta Sumehra Fachrizal pada hari Jumat 25 November 2022 pukul 19:31 WIB," tulis Syifa dalam keterangannya.



Dalam unggahan itu Syifa mengatakan proses persalinan berjalan dengan lancar. Ia pun berharap putrinya diberikan kesehatan, kesempurnaan, serta menjadi anak yang solehah.



"Alhamdullilah wasyukurillah semua proses persalinan berjalan dengan lancar, sangat bersyukur dan bahagia melihat anak pertama kami diberikan kesehatan, kesempurnaan, dan baik-baik saja. Semoga Razeta Sumehra Fachrizal bisa menjadi anak yang sholeha amin ya Allah," ungkapnya.



Ayu Ting Ting sebagai kakak tidak ketinggalan menyambut kehadiran keponakannya tersebut. Lewat unggahan di Instagram-nya, Ayu nampak menggendong Sumehra dengan wajah penuh bahagia.



"Sayangnya bunda nambah lagi nih. Welcome to the world nak, alhamdulillah ya Allah. Selamat adek teteh sayang @syifaasyifaaa @nandafachrizaal selalu jadi orang tua terbaik pokoknya amin luv u, happy for u de," kata Ayu Ting Ting.



Diketahui Syifa dan Nanda resmi menikah pada 20 Februari 2022. Keduanya melangsungkan pernikahan di salah satu hotel yang terletak di Depok, Jawa Barat. Untuk meminang adik Ayu Ting Ting, Nanda memberikan mahar berupa seperangkat perhiasan emas seberat 23,4 gram dan uang tunai sebesar Rp2.022.022.