'Dikomporin' Netizen Adu Jotos, Jefri Nichol Tantang Rizky Billa: Lo Aturin Deh Tuh!

ERA.id - Aktor Jefri Nichol menantang suami Lesti Kejora, Rizky Billar adu jotos di ring tinju. Aksi ini ia serukan lewat media sosial, Sabtu (3/12/2022).

Lewat cuitan di Twitter miliknya, pemain film Pertaruhan itu menantang Rizky Billar untuk bertanding tinju di atas ring. Hal ini terjadi lantaran ditantang oleh seorang pengguna di media sosial.

“Dear Mas @jefrinichol, kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh netyjens ini? You can even make it a pay-for-view event, pasti banyak yg mau bayar. And I think you’ll win,” tulis akun @lyndaibrahim, Minggu (4/12/2022).

Tantangan itu pun lantas dijawab langsung oleh Nichol dengan meminta Rizky Billar turun tangan. Bahkan ia meminta akun tersebut untuk mengatur waktu tanding dengan Billar.

“Lo aturin dah tuh, si billar sekalian,” jawab Nichol.

Tak sampai di situ, aktor 23 tahun itu juga menyindir perbuatan Rizky Billar yang melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora. Tak segan-segan, ia dengan lantang menyebut Billar sebagai tukang banting perempuan.

“Laki-laki tukang banting kasih 10 detik cukup lah,” ujar @txtbyurstruly.

“Tukang banting perempuan,” balas Nichol singkat.

Sebelumnya Jefri Nichol kembali beraksi dengan netizen bernama Rizal yang menantangnya adu jotos di atas ring. Kala itu Nichol menyanggupi dan berhasil mengalahkan Rizal.

Bukan hanya itu saja, Nichol juga sebelumnya sempat melakukan aksi yang sama dengan menantang seorang netizen asal Bandung bernama Keanu. Bahkan Nichol rela pergi ke Bandung demi menuntaskan tantangan tersebut.