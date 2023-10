Bertengkar dengan Netizen hingga Ancam Bikin Catat Bapak, Jefri Nichol Tuai Kecaman

ERA.id - Jefri Nichol kembali bertengkar dengan netizen di media sosial. Kali ini Jefri bahkan menuai kecaman karena melontarkan ancaman akan membuat cacat dari orang tua si netizen.

Kejadian bermula dari seorang netizen di Twitter atau X dengan akun @/AMFadelAP menantang Jefri Nichol untuk adu jotos di ring tinju. Pada tantangannya itu, si pemilik akun berjanji akan membuat Jefri Nichol dengan membagikan wajah sang aktor yang tengah berdarah.

"Kita bikin gini di atas ring? Let there be carnage bro Jefri Nichol," tulis akun tersebut pada Rabu (18/10/2023).

Tantangan tersebut ternyata langsung ditanggapi oleh Jefri Nichol. Bintang film Dear Nathan itu menyindir dengan membawa babysitter.

yailah dari kecil pake babysitter sok keras bat anjing😂 https://t.co/emAWum8925 — chulo papi (@jefrinichol) October 18, 2023

"Yailah dari kecil pake babysitter sok keras bat anji**," balas Jefri Nichol dengan akun pribadinya.

Balasan Jefri Nichol itu pun menarik perhatian dari netizen lainnya. Salah satu netizen dengan nama pengguna @HIGHTHERAPY menyindir Jefri yang mengatakan bahwa ia juga sok kuat.

"Macem lu kaga sok keras aja bang, semua orang lu ajak kelahi," katanya.

Sindiran tersebut pun ditanggapi oleh akun netizen lainnya yakni @cgaretsaftrmeal. Ia mengatakan bahwa Jefri Nichol biasa mengajak adu jotos dengan orang lemah saja.

"Kagak semua bas, pilih-pilih yang lemah doang," timpal @cgaretsaftrmeal.

Kemudian Jefri Nichol pun membalas kembali cuitan akun @cgaretsaftrmeal tersebut. Ia mengancam akan bisa membuat ayah sang netizen mengalami cacat jika adu jotos.

Cuitan Jefri Nichol (Twitter/X)

"Bapak lu gua bikin cacat anji**," cuit Jefri Nichol.

Sontak cuitan Jefri Nichol tersebut pun menuai kecaman dari netizen. Namun, Jefri tampaknya tak peduli karena ia juga masih beberapa kali membalas kecama netizen kepada dirinya.

"Gak usah sok superior, ketikan lu gak bagus suwer dah," balas warganet lainnya.

"Suruh temen lu belajar buat diam aje, gak usah sok sokan nyenggol orang, Ben," balas Jefri Nichol.

"Buset ketikannya ngeri," tambah netizen lainnya.

"Lu ada masalah apa sih ketikannya jahat banget Jef?" sahut yang lainnya.