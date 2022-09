Andika Pratama dan Zaida Jameela Terpilih Jadi Abang None 2020, Anies: Mereka Jadi Duta Jakarta Kota Global

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut mengucapkan selamat kepada Andika Pratama (Jakarta Pusat), dam Zaida Jameela (Kepulauan Seribu) sebai Abang None Jakarta tahun 2022.

Kegiatan ini kembali dilakukan setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi dan menjadi gelaran yang ke-50.

Anies mengatakan, bahwa mereka yang terpilih sebagai Abang None tahun ini dalam tugasnya bukan sekadar duta pariwisata saja. Hal ini karena selama beberapa tahun terakhir, terhitung dalam masa pandemi ini, mereka telah terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.

"Belajar dari situasi ini, maka di Abang None 2022 kita memproyeksikan mereka lebih dari sekadar duta pariwisata. Mereka menjadi dutanya Jakarta. Mereka menjadi duta Jakarta sebagai Kota Global di dunia," ujar Anies dikutip, Minggu, (4/9/2022).

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa Jakarta baru saja menyelesaikan tugas sebagai tuan rumah pertemuan pemimpin kota (Walikota-Gubernur) dari negara anggota G20 yang tergabung dalam U20. Ia menjelaskan kepada peserta Abang None bahwa U20 Mayors Summit di Jakarta mendapatkan kesan positif dari para delegasi.

"Hampir semua pesertanya (U20 Mayors Summit) mengatakan bahwa the best summit urban 20 adalah yang terjadi di Jakarta kemarin. Baru selesai dua hari lalu dan semua menyaksikan Jakarta, dan semua pun ikut bersaksi bahwa kini Jakarta sudah bisa setara dengan kota global lainnya. Masih banyak PR-nya, tapi kita menuju ke sana. Karena itu, Abang None yang pada malam hari ini masuk final, kita proyeksikan memiliki tugas untuk mewakili Jakarta di dalam konteks Kota Global," katanya.

Di samping itu, Anies menuturkan, memiliki harapan besar kepada seluruh peserta Abang None tahun ini yang telah melewati proses pemilihan ketat dan selektif. Ia berharap hasil yang terbaik untuk keberlangsungan acara tersebut, sehingga siapapun yang terpilih menjadi Abang None Tahun 2022, mampu memberikan kontribusi nyata untuk Jakarta.

"Kami percayakan pada para dewan juri dalam memilih peserta untuk mewakili Jakarta dan kami berharap kegiatan ini menjadi gambaran bahwa kita punya anak muda hebat di Jakarta. Kita punya cukup anak muda yang bisa dibanggakan untuk masa depan," pungkas Gubernur Anies.