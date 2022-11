Datang Jauh-jauh ke PN Jaksel, Eliezer's Angel Tetap Dukung Bharada E yang Merupakan Pembunuh, Kenapa?

ERA.id - Sejumlah gadis datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) untuk mendukung Bharada Richard Eliezer (Bharada E)



Terpantau, para gadis dan ibu-ibu pendukung Bharada E ini memakai baju bewarna hitam dan bertuliskan 'Eliezer's Angel We Stand For Icad Till Finish'.



"Ini nggak disengaja (baju dibuat), ini hanya bentuk menyuarakan dukungan kita, hanya itu aja. Jadi bagi kita pendukung Richard itu bagai malaikat. Jadi kita namainnya Eliezer's Angel," kata pendukung Bharada E asal Tangerang Selatan, Natasha, di PN Jaksel, Senin (28/11/2022).



Pendukung Bharada E lainnya, Mery Chen mengatakan dirinya rela datang jauh-jauh dari Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar) ke PN Jaksel untuk mendukung Richard.



Mery Chen mengakui Richard adalah salah satu pembunuh dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Namun dia mengatakan Bharada E adalah korban Ferdy Sambo dari perkara ini.



"Kita harus mengakui bahwa itu adalah fakta. Memang saat kejadian dia yang menembak, tetapi dia melakukannya tuh nggak under concern. Jadi dia nggak punya kehendak bebas untuk menolak. Kita semua tahu ya, siapa sih yang berani menolak Pak Sambo, gitu lho," kata Mery Chen.



Mery mengaku akan mengawal sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir J sampai semua terdakwa divonis majelis hakim. Sebagai bentuk dukungan ke Bharada E, dia mengaku telah memberikan buku ke mantan ajudan Ferdy Sambo ini.



Dia menjelaskan buku itu berisi screenshot komentar yang telah di-print dari video TikTok-nya. Mery Chen mengatakan buku yang dibuatnya telah diserahkan ke pengacara Bharada E, Ronny Talapessy, pada pekan lalu.



"Jadi saya bikin video Tiktok, banyak orang yang komentar di sana. Jadi saya screenshot (komentarnya) dan saya bikin buku untuk Richard," ungkapnya.



Diketahui, terdakwa Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal (Bripka RR), dan Bharada E menjalani sidang lanjutan di PN Jaksel, Senin hari ini.



Berikut ke-17 saksi yang bakal dihadirkan dalam sidang Kuat Ma'ruf, Bripka RR, dan Bharada E.



1. Sartini alias Tini: Asisten rumah tangga (ART)



2. Rojiah alias Jiah: Asisten rumah tangga (ART)



3. Novianto Rifai: Staf pribadi Ferdy Sambo



4. Tjong Tjiu Fung (Afung): Pekerja harian lepas perbaikan/pemasangan CCTV



5. Panji Zulfikar Sidik: Analis komputer forensik



6. Sopan Utomo: Petugas di Subbid Senpi Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri



7. Linggom Parasian siahaan: Kepala Urusan Logistik Yanma Polri



8. Harun Yuni Aprin: Kabag Litpras Ropaminal Divpropam Polri



9. Sugeng Putu Wicaksono: Sesro Provost Divpropam Polri



10. Agus Nurpatria: Mantan Kaden A Ropaminal Divpropam Polri



11. Chuck Putranto: Mantan Korspri Kadiv Propam Polri



12. Arif Rachman Arifin: Mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri



13. Baiquni Wibowo: Mantan PS Kasubag Riksa Baggak Etika Biro Watprof



14. Ariyanto: Pekerja Harian Lepas Kadiv Propam Polri



15. Audi Pratowo: Sopir Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ridwan Soplanit



16. Toni Ridho Nugroho: Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Divisi Propam Polri



17. Susanto Haris: Kabag Gakkum Provost Divpropam Polri.