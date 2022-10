Tribute Gleen Fredly, Oslo Ibrahim Nyanyikan Akhir Cerita Cinta di M Bloc Fest 2022

ERA.id - M Bloc Fest berlangsung selama tiga pekan, mulai 24 September hingga 16 Oktober 2022 di M Bloc Space, Jakarta Selatan. Acara dimeriahkan dengan berbagai gelaran, seperti The Writers Book Festival (24–25 September 2022), festival musik M Bloc Music Week (25 September–2 Oktober 2022), festival berkain Pasar Wastra (26 – 28 September 2022), festival literatur Jakarta Art Book Fair (30 September – 2 Oktober 2022) hingga festival desain M Bloc Design Week (4 – 16 Oktober 2022).

Untuk festival musik, terdapat lima stage di M Bloc Space. Di antaranya M Bloc Live House, Creative Hall, Foya, Twalen, dan Bloc Bar.

M Bloc Fest hari Jumat, 30 September 2022. Menampilkan musisi dari Oslo Ibrahim sampai Mocca, dan hari pertama diselenggarakannya Jakarta Art Book Fair.

Saat festival musik dimulai, beberapa musisi melakukan penghormatan kepada Gleen Fredly selaku pendiri dari M Bloc Space. Gleen Fredly meninggal dunia pada April 2020.

Oslo Ibrahim, saat tampil di stage Live House, dia melakukan penghormatan dengan menyanyikan lagu Gleen Fredly berjudul "Akhir Cerita Cinta". Oslo bercerita, dia dikenalkan musik Gleen Fredly dari sang kakak.

Selain itu, penampilan di M Bloc Fest adalah hari terakhir dari Housman Pranoto sebagai drummer Oslo Ibrahim. Oslo bercerita di atas panggung, dua tahun lalu, saat dulu dia merintis karirnya, hanya dia dengan teman-teman medannya, dan saat itu belum ada drummer.

Housman yang kala itu sudah jadi drummer untuk musisi lain, bersedia untuk jadi drummer Oslo Ibrahim. Penyanyi "Baby Don't Let Me Go" itu, memberikan penghormatan terakhir untuk Housman dengan memeluknya. Melalui Instagram, Oslo mengatakan, semua yang terbaik untuk Housman.

"Gue jadi sedih lagi. all the best. until we meet again, man," tulis Oslo,(1/10).

Setelah penampilan dari Oslo Ibrahim, Mocca jadi penutup acara di stage Live House. Mocca membawakan lagu "Brand New Day", "Secret Admirer" dan lain-lain.



Mocca acara M Bloc Fest 2022 (Dok. Era.id/M. Gustaf)

Vokalis Mocca, Arina Ephipania bercerita, saat pertama kali Gleen Fredly dan kawan-kawan membuka M Bloc Fest, Mocca sudah jadi penampil pertama di sana. Fun Fact-nya Mocca di tiga tahun lalu juga tampi di stage yang sama, yaitu Live House.

Band Hardcore, Wrong Inside juga tampil pertama kali untuk M Bloc Fest di stage Bloc Bar. Hary selaku gitaris mengatakan, acara dari M Bloc Fest seru dan penontonnya lebih general, meskipun mereka memainkan musik hardcore.

"Seru, di sini kan lebih terbuka untuk orang-orang yang dateng, sedangkan kita main musik yang mungkin jauh lebih gelap. Jarang orang tahu, jadi jauh lebih luas aja track-nya," ucap Hary saat ditemui di M Bloc Fest.



Wrong Inside acara M Bloc Fest 2022 (Dok. Era.id/M. Gustaf)

Dia juga mengatakan semoga acara seperti ini terus ada di tahun-tahun kedepan.

"Seru banget, ngrape kalau tahun depan bisa ada lagi, seterusnya kalau bisa," tutup Hary.

Hari Jumat juga jadi acara pertama digelar Jakarta Art Book Fair, di sana menghadirkan pameran buku dan mendapatkan pengalaman baru bagi para pecinta buku. Melalui Instagram Jakartaartbookfair, acara ini sebagai penghubung dengan pembuat buku, desainer, penerbit, dan menjadi bagian dari ekosistem.



Jakarta Art Book Fair 2022 (Dok. Era.id/M. Gustaf)

Jakarta Art Book Fair diselenggarakan mulai 30 September sampai 2 Oktober 2022, berlokasi di sebelah stage M Bloc Bar.