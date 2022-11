Tembang Mellow Tiara Andini Bikin Penonton JGTC 2022 Jadi Galau

ERA.id - Jazz Goes To Campus Festival (JGTC Festival) 2022 kembali menyapa para penggemar musik dari berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk yang ke-45 kalinya dengan tema "Where the Jazzphoria Sets" di Fakultas Ekonomi danBudaya (FEB), Universitas Indonesia dengan pada Minggu (13/11/2022).

JGTC menghadirkan deretan bintang papan atas asal Indonesia yang turut menjadi spotlight, salah satunya Tiara Andini. Kekasih Alshad Ahmad ini tampil di SIM Stage pukul 16.10 WIB.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol membawakan 8 lagunya yang terkenal, yakni "Janji Setia", "Cintanya Aku", " Bahaya", " Maafkan Aku #terlanjurmencinta", "Menjadi Dia", "Merasa Indah", "365", dan ditutup dengan lagu "Gemintang Hatiku".

Tiara Andini (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Kebanyakan lagu yang dibawakan oleh Tiara Andini adalah lagu mellow yang berhasil bikin para penonton galau.

Pada awal penampilan, Tiara Andini menyanyikan lagu "Janji Setia". Penyanyi berusia 21 tahun ini terlihat elegan dan cantik mengenakan two piece putih yang dipadukan outer beraksen gradasi hitam.

Penampilannya makin cantik gaya rambut dikuncir. Selain itu, sentuhan make up yang tidak tebal membuat penampilan Tiara makin cantik dan sempurna.

Tiara Andini (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Tiara Andini berhasil membuat penonton jadi galau ketika menanyakan soal kegagalan move on. Lalu, para penonton teriak histeris dan ikut menyanyikan lagu "365".

"Selamat sore semuanya. Ada yang pernah ngalamin gagal move on? Persis sama lagu ini," kata Tiara Andini sebelum menyanyikan lagu berjudul "365".

Beberapa kali, Tiara Andini berinteraksi dengan penonton. Lalu, para penonton teriak histeris dan selalu bernyanyi bersama dengan sang penyanyi dengan rasa galaunya.

Selain Tiara Andini, ada sejumlah musisi yang tampil di acara JGTC 2022, yakni Tulus, Maliq&D'Essentials, Kahitna, Rizky Febian, HiVi, Ardhito Pramono, DiskoriaxFariz RM, SLCHLD, Rossa feat Nikita Dompas, Barry Likumahuwa and The Rhythm Service, NonaRia, Candra Darusman&Detik Waktu, Natasya Elvira.

Sri Hanuraga, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Rahara, Alif Maulana, komunitas Jazz Kemayoran hingga JAZZVERSITY ALL STAR.