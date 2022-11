Aksi Nyeleneh Vokalis The 1975, Pakai Mic Auto Tune untuk Bantu Fans Pingsan

ERA.id - Vokalis dari band The 1975, Matty Healy, dikenal sering kali berprilaku aneh saat di panggung. Belum lama ini, dalam salah satu tur, Matty Healy memanggil pihak keamanan memakai mic auto tune untuk menolong seorang fans yang pingsan.

Dilansir dari EntertainmentWeekly, Senin, (28/11/2022). Aksi tersebut terjadi saat The 1975 tampil dalam tur "At Their Very Best", di Phoenix, Amerika Serikat. Saat itu Matty sedang membawakan lagu "I Like America & America Likes Me". Namun, dia melihat salah satu fans tampak pingsan. Segera Matty meminta agar pihak keamanan bisa menolong dan membawa fans itu ke tempat yang lebih aman.

Meskipun memiliki tujuan yang sangat baik, sayang sebagian orang menganggap hal itu menjadi lelucon. Akibat ucapan permintaan Matty terdengar bernada seperti bernyanyi. Hal itu terjadi karena Matty masih menggunakan mic auto tune yang ada di panggung.

"Seseorang terjatuh di sana, pergilah dan bantulah dia. Berhentilah berdiri di sana seperti sekelompok orang yang tidak acuh," ucap Matty kepada pihak keamanan.

I just NEED you guys to see this video of matty Healy yelling at security to help someone at the 1975 show in Phoenix but in ✨auto tune ✨ pic.twitter.com/M8TTzqs6pj — 🫧k⁷🫧 (@kissthevic) November 25, 2022

Kejadian tersebut seketika ramai dibicarakan orang di sosial media. Matty memang dikenal dengan kelakuan yang "nyeleneh" saat berada di atas panggung. Mulai dari mecium penggemar di atas panggung, melakukan push-up, tidur siang di sofa yang berada di atas panggung, dan lain-lain.

Pada awal bulan November 2022, Matty kedapatan sedang memakan daging mentah (raw meat), di atas panggung ketika The 1975 sedang manggung di Madison Square Garden. Banyak netizen yang menilai, aksi dari Matty hanya "caper" untuk namanya semakin di kenal luas.

Matty Healy eats raw meat on stage at #The1975’s show at Madison Square Garden. pic.twitter.com/AjBT0lov0k — Pop Crave (@PopCrave) November 8, 2022

Inggris dan Irlandia akan jadi tempat selanjutnya untuk tur "At Their Very Best" di tahun 2023.