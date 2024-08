Sambut Satu Dekade, Hammersonic Bawa Band Metalcore Asal Inggris ke Jakarta, Bersiaplah!

ERA.id - Menyambut satu dekade, festival musik rock dan metal terbesar di Asia Tenggara, Hammersonic Festival, mempersembahkan "Road to Hammersonic Celebrating 10th Anniversary" yang akan menghadirkan salah satu band metalcore terbaik dari Inggris, While She Sleeps. Dia ditemani 510, band metalcore asal Kota Bandung, Jawa Barat.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan 10 tahun Hammersonic Festival yang telah menjadi platform utama bagi para pecinta musik keras di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejak pertama kali diadakan, Hammersonic Festival telah berhasil menghadirkan berbagai band metal dan hardcore internasional ternama, dan kali ini, dalam rangka memperingati satu dekade eksistensi, kami siap menyajikan pengalaman yang tak terlupakan.

While She Sleeps adalah band metalcore asal Sheffield, Inggris, yang dikenal dengan musik yang penuh energi dan lirik yang sarat makna. Mereka telah merilis beberapa album sukses seperti "You Are We" dan "So What?" yang telah dikaui penggemar metal di seluruh dunia.

"Kedatangan mereka di Indonesia untuk pertama kali merupakan salah satu highlight dari Road to Hammersonic yang tidak boleh dilewatkan," tutur perwakilan Hammersonic, Dede Rianta atau Deri, Jumat (9/8/2024)

"Ada 510 yang sedang ramai digemari. Ini acara pemanasan yang sempurna, sebelum puncak perayaan 10 tahun Hammersonic Festival."

Acara Road to Hammersonic Celebrating 10th Anniversary with While She Sleeps akan diselenggarakan di Carnaval Ancol pada 7 Oktober 2024. Sementara tiket akan dijual pada tanggal 8 Agustus 2024 pada pukul 15.00 WIB. Itu bisa dibeli melalui www.hammersonic.com dengan harga: Early Bird Rp 385.000; Presale Rp 515.000; General Sale 785.000.