Danilla Bahas Isu "Insecurity" Saat Pentas di BNI Java Jazz 2022

ERA.id - Penyanyi Danilla Riyadi berbicara soal isu insecurity atau rasa ketidakamanan hingga kurang percaya diri di sela-sela penampilannya di BNI Java Jazz Festival 2022, panggung Grab Hall JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu (28/5) malam.

Hal tersebut tertuang dalam lagu “Berat Badan” yang ia buat sebagai respon atas permasalahan insecurity tersebut.

“Saya mau bilang. Saya sudah kurang lebih, berapa, ya? Sejak COVID-19, deh. Saya enggak pernah olahraga. Terus tiba-tiba jadi banyak yang bilang, ‘Ci, gemukan, Ci, gemukan, la-la-la’,” kata Danilla kepada penonton, dikutip dari Antara.

Dari pengalaman tersebut, kemudian ia merefleksikan kembali mengenai permasalahan berat tubuh yang kerap dijadikan bahan berbasa-basi bagi banyak orang.

Di sisi lain, kata Danilla, ada orang-orang yang memiliki kasus terbalik dengan dirinya. Mereka merasa sedih karena sudah makan banyak tetapi tidak kunjung gemuk, cerita Danilla.

“Terus akhirnya gue mikir lagi, ternyata semua orang itu punya isu berat badan, ya. Dan gue mikir lagi, ‘Siapa, sih, dalangnya?’ Siapa, sih, yang bilang kalau berat badan yang kebesaran atau kekecilan itu jelek? Itu kita sendiri biasanya,” ujarnya.

Ketika mulai membawakan lagu “Berat Badan”, penonton menyambut meriah dengan tepuk tangan. Bagi orang-orang yang merasa insecure, Danilla menekankan agar tak memikirkan hal tersebut sebab tak akan ada ujungnya.

Secara garis besar malam itu Danilla membawakan deretan lagu dalam album barunya, “Popseblay”, yang dirilis pada 22 Februari lalu.

Lagu-lagu tersebut termasuk “Berat Badan”, “Bukan Otomata”, “MPV”, “Senja di Seberang Nusa”, “Dungu-Dungu”, serta “Dalam Nirvana”. Danilla juga menampilkan lagu “Fel d 1” bersama rekan kolaboratornya Teddy Adhitya di atas panggung.

“It was like one of the best Nirvana, sih, salah satunya bernyanyi dengan Teddy Adhitya,” kata Danilla setelah menyanyikan “Fel d 1”.

