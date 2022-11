PDIP Sarankan Jokowi Tinggalkan Relawan karena Dianggap Hanya Menjerumuskan: Agar 'Soft Landing-nya' Enak

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo untuk tak segan-segan meninggalkan para relawannya yang hanya berniat menjerumuskan. Salah satunya Benny Rhamdani yang meminta restu untuk menggerakkan relawan untuk melawan pihak-pihak yang melawan maupun memiliki pandangan politik berbeda.



Menurut Said, Jokowi sudah mencetak rekam jejak yang cukup bagus di tahun-tahun terakhir kepemimpinannya. Oleh karena itu, desakan relawan yang tidak masuk akal justru hanya menjerumuskan.



"Menurut hemat saya, sudahlah legacy-nya sudah luar biasa, soft landing-nya agar enak. Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu bukan relawan itu bukan relawan itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).



Said menegaskan, permintaan para relawan yang hendak menyerang lawan-lawan politik Jokowi itu sama sekali tidak dibenarkan. Menurutnya, perbedaan pandangan hingga kritikan untuk pemimpin dan pemerintah merupakan hal yang wajar.



Namun, menjadi salah jika kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk melakukan kriminalisasi.



"Tidak bisa relawan meminta bapak presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta meminta presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda maka sebenarnya kalau itu dilakukan akan menjerumuskan bapak presiden kita," kata Said.



Sebelumnya, beredar rekaman video Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani meminta restu kepada Presiden Joko Widodo untuk menggerakan relawan untuk melawan pihak-pihak yang melawan maupun memiliki pandangan politik yang berbeda.



Diduga, video tersebut direkam di sela-sela acara relawan Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/11).



Dalam video itu, terlihat Benny sedang berbincang dengan Jokowi soal banyaknya serangan-serangan dari lawan politik.



"Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus," kata Benny di hadapan Jokowi dikutip Senin (28/11/2022).



Benny lantas menyarankan kepada Jokowi untuk melakukan amplifikasi program-program keberhasilan Jokowi sebagai bentuk meredam perlawanan.



Dia juga mengingatkan bahwa jumlah relawan pendukung Jokowi terbilang cukup besar. Karenanya, para relawan ini siap bertempur melawan pihak yang selama ini beseberangan dengan Jokowi.



"Kedua, kita gemes pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," kata Benny.



Meski begitu, Benny tetap meminta restu kepada Jokowi apakah diizinkan menggerakan relawan untuk melakukan serangan.



Dia bilang, jika tak dibolehkan menyerang langsung, maka bisa memanfaatkan celah hukum.



"Kalau bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," kata Benny.



Mendengar ucapan Benny, Jokowi dalam potongan video terdengar menanyakan contoh yang dimaksud.



Benny pun menjelaskan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan terhadap pihak-pihak yang melawan pemerintah.



"Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan," ujar Benny.



Menurut Benny, apabila penegakan hukum tidak berjalan, bukan tidak mungkin pihaknya kehabisan kesabaran dan melakukan perlawanan di lapangan.



"Karena katika tidak kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapamgan, misalnya," ujar Benny.