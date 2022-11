Soal Kode Jokowi tentang Kriteria Calon Pemimpin, Puan: Banyak yang Berambut Putih

ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal kode Presiden Joko Widodo yang menyampaikan kriteria calon 'berambut putih' yang memikirkan rakyat. Menurutnya, banyak yang tokoh yang masuk dalam kriteria tersebut.



"Banyak yang rambutnya putih," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).



Saat ditanya lebih lanjut, apakah salah satu tokoh berambut putih yang dimaksud oleh Presiden Jokowi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI itu hanya diam dan terus berjalan melewati awak media.



Terpisah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memilai, pernyataan Jokowi itu tidak bisa diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap satu tokoh tertentu.



"Apa yang disampaikan itu bagi kami biasa-biasa saja, bapak Presiden tidak meng-endorse siapapun," kata Said.



Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu juga meminta semua pihak tidak perlu sampai membentur-benturkan Ganjar dengan partainya.



Said menegaskan, Ganjar merupakan cotoh kader PDIP yang taat aturan partai. Sebab, sejak awal sudah kerap menegaskan tidak akan mencampuri urusan calon presiden (capres) yang merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Seokarnoputri.



"Ganjar itu asli dilahirkan sebagai kader PDIP. Dan Ganjar statemennya 'saya tetap PDI Perjuangan'. Itu artinya Ganjar pun tunduk pada hasil kongres, penentuan capres cawapres di tangan ketua umum," tegas Said.



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Menurutnya, ciri pemimpin tersebut terlihat dari dari penampilan dan wajahnya.



"Perlu saya sampaikan pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya. Itu kelihatan dari penampilannya itu kelihatan," kata Jokowi di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (26/11).



Jokowi berkata, pemimpin yang memikirkan rakyat banyak kerutan di wajahnya. Selain itu, rambut pemimpin tersebut berwarna putih.



"Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat, ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada," kata Jokowi.