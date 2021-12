Telah Kantongi Izin dan Sejalan dengan Visi Presiden Jokowi, KHE Optimistis Pembangunan PLTA di Kaltara Sesuai Target

ERA.id - Presiden Jokowi saat ini terus mengkampanyekan pembangunan ekonomi hijau lantaran memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Air.



Indonesia memiliki 4.400 sungai, dan energi terbarukan tersebut mampu mengembangkan ekonomi hijau, termasuk di dalamnya kawasan industri hijau

(green industrial park).





Seharusnya izin untuk bendungan lainnya juga sudah keluar karena semua persyaratan dan kewajiban sudah kita penuhi,” jelas Direktur Operasional PT KHE Khaerony di Jakarta pada Rabu (22/12/2021).



Khaerony heran mengapa hanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Bendungan 1

yang baru dikeluarkan.



Ia menyinggung soal Omnibus Law yang diharapkan pemerintah bisa mempercepat dan memangkas birokrasi perizinan.



Pihaknya menunggu hampir dua tahun di BKPM terkait pengeluaran izin ini, yang semestinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah selesai diproses dan sudah memenuhi syarat dan kewajiban untuk pengeluaran IPPKH ini tetapi sampai sekarang masih tertahan di BKPM.



Apalagi PLTA yang dikerjakan KHE merupakan bagian dari konsep ekonomi hijau Presiden Joko Widodo.



“Bagaimana kita mau kerja, kalau izin untuk bendungan masih ditahan? Selama ini kita bekerja hanya di luar kawasan hutan. Kalau kita kerja di wilayah yang izinnya belum kita kantongi nanti akan melanggar hukum,” lanjut Khaerony.



Untuk diketahui, KHE telah melakukan pembebasan lahan dan pekerjaan

pembuatan infrastruktur dari jalan pemerintah daerah menuju PLTA dan gudang

bahan peledak untuk bendungan dan konstruksi jalan.



Tahun ini KHE menyiapkan infrastruktur penunjang konstruksi pembangunan PLTA

Kayan Cascade. Total nilai investasi KHE untuk PLTA ini mencapai 17,8 miliar dollar US.



Target PLTA Kayan sesuai perencanaan awal, yaitu konstruksi selesai tahun

2025 dan tahap commercial operation date (COD) tahun 2026.



“Jika semua perizinan beres, kita optimis selesai sesuai target dan berjalan optimal, yang dimana kami juga melakukan kerjasama dengan Kawasan Industri Hijau dan Pelabuhan Internasional Tanah Kuning-Mangkupadi agar nantinya sumber daya listrik yang besar dari PLTA ini dapat terintegrasi menjadi sumber listrik utama mereka,” tandas Khaerony.



PT Pelabuhan Internasional Indonesia (PT PII) dan PT Indonesia Strategis Industri

(PT ISI) sebagai pengelola sudah mendapatkan izin usaha kawasan industri.

“Tidak hanya itu Kementerian Bidang Perekonomian telah menerima usulan Gubernur Kaltara untuk menetapkan PT ISI sebagai salah satu pengelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau Tanah Kuning,” jelas Khaerony.



Hingga saat ini PT ISI sudah melakukan pembebasan lahan lebih dari 2.000 hektar

dan akan dilanjutkan hingga mencapai 4.846 hektar sesuai dengan izin yang

diperoleh dari pemerintah pusat dan daerah.



Selain itu, PT ISI telah melakukan MOU dengan berbagai tenant yang akan masuk

di dalam kawasan industri hijau PT ISI; antara lain PT Nickel Industri Indonesia, PT Prime Steel Indonesia, PT General Battery Indonesia, PT First Hydrogenics

Indonesia, PT Green Ammonia Indonesia, PT Indonesia Emobil Industri dan Joint

Venture Co. (yang diinvestasikan oleh Shandong Xinhai Technology Co. ltd).



Tenant-tenant tersebut juga sudah mendapat izin usaha industri oleh Kementerian Perindustrian. “Selain itu ada beberapa tenant lain yang akan bergabung di kawasan industri yang dikelola PT ISI,” jelas Khaerony.



Jika semuanya telah rampung, maka PT ISI akan secepatnya melakukan groundbreaking.





