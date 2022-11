Jelang Laga Pertandingan, Tim Amerika Serikat Hapus Lambang Islam dari Bendera Iran

ERA.id - Federasi Sepak Bola Amerika Serikat secara khusus mengubah tampilan bendera nasional Iran di media sosial. Tim AS menghilangkan lambang republik Islam sebagi bentuk solidaritas menjelang laga pertandingan.



Menjelang laga pertandingan Amerika Seriakt melawan Iran, Selasa (29/1/2022), Federasi Sepak Bola AS menghapus simbol republik Islam bendera Iran di seluruh media sosial, termasuk Twitter, Facebook, dan Instagram. AS mengatakan keputusan ini untuk menunjukkan solidaritas dan dukungan bagi perempuan Iran dalam memperjuangkan hak asasi manusia.



"Jelas keputusan yang kami buat adalah untuk menunjukkan dukungan bagi para wanita di Iran. Itu berdiri," kata Juru bicara USSF, Neil Buethe, dikutip Reuters, Senin (28/11/2022).



Akun Twitter tim putra AS menampilkan spanduk dengan pertandingan skuad di babak penyisihan grup, dengan bendera Iran hanya bertuliskan warna hijau, putih dan merah. Hal yang sama terlihat di postingan di akun Facebook dan Instagram-nya yang menjabarkan total poin sejauh ini di grupnya.



Pada Minggu (27/11/2022) sore, bendera biasa dengan lambang telah dipulihkan di spanduk Twitter, termasuk postingan Facebook dan Instagram dengan bendera yang diubah telah dihapus.



"Kami ingin menunjukkan dukungan kami kepada para wanita di Iran dengan grafik kami selama 24 jam," katanya.



Lalu, kata Buethe, ia tidak akan mengatakan apakah keputusan awal telah disetujui oleh Presiden USSF Cindy Parlow Cone, mantan pemain tim nasional. Buethe mengatakan Parlow Cone tidak tersedia untuk membahas masalah tersebut.



Mengenai para pemain AS terkait keputusan Federasi, Buethe menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah yang diambil oleh federasi, bukan keputusan orang lain atau bahkan tekanan dari orang lain. Begitu pun dengan para pemain yang tidak mengetahui keputusan federasi dalam menghilangkan lambang bendera Iran.



"Ini adalah keputusan dalam federasi. Saya tidak akan membicarakannya, tetapi, sekali lagi, ini keputusan kami bukan keputusan orang lain atau tekanan dari orang lain," tegasnya.



Walker Zimmerman, bek tim Amerika Serikat mengatakan para pemain AS tidak mengetahui apa pun terkait postingan tersebut. Namun Zimmerman menekankan para pemain mendukung hak-hak perempuan.



"Kami tidak tahu apa-apa tentang postingan itu, tapi kami adalah pendukung hak-hak perempuan," kata Zimmerman.



"Saya pikir ini adalah kelompok yang sangat fokus pada tugas tetapi pada saat yang sama kami berempati dan kami sangat percaya pada hak-hak perempuan dan mendukung mereka," tambahnya.



Kantor Berita Tasnim yang berafiliasi dengan negara Iran mengatakan Federasi Sepak Bola Iran akan mengajukan keluhan terhadap Sepak Bola AS ke Komite Etika FIFA karena tidak menghormati bendera nasional Republik Islam.



"Dalam tindakan tidak profesional, halaman Instagram federasi sepak bola AS menghapus simbol islam dari bendera Iran. Federasi Sepak Bola Iran mengirim email ke FIFA untuk menuntut agar mengeluarkan peringatan serius kepada federasi AS," kata Safiollah Fagahanpour, penasihat Federasi Sepak Bola Iran, dikutip BBC, Senin (28/11/2022).



"Mereka harus bertanggung jawab. Jelas mereka ingin mempengaruhi kinerja Iran melawan AS dengan melakukan ini," lanjutnya.



Lambang Republik Islam, yang dirancang pada tahun 1980, berbentuk empat lekukan dengan pedang di antaranya. Gambar tersebut mewakili pepatah Islam: "Tidak ada tuhan selain Allah", yang juga menyerupai tulip atau teratai.



Di bagian atas dan bawah bendera, terdapat 22 tulisan "Tuhan Maha Besar", yang menghormati tanggal pada kalender Persia ketika Revolusi Islam terjadi.



Ketiadaan lambang itu terjadi ketika demonstrasi selama berbulan-bulan menantang pemerintah Iran terjadi setelah kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun pada 16 September, yang telah ditahan oleh polisi moralitas negara itu.



Aksi protes setidaknya telah menewaskan 450 orang sejak dimulai, serta lebih dari 18.000 ditangkap, menurut Aktivis Hak Asasi Manusia di Iran, sebuah kelompok advokasi setelah demonstrasi.



Sementara itu, Amerika Serikat dan Iran akan berhadapan dalam pertandingan Grup B yang menentukan dengan mempertaruhkan tempat mereka di Piala Dunia, dalam pertandingan yang telah diwarnai oleh permusuhan selama beberapa dekade antara kedua negara.



Saat ini Inggris berada di puncak klasmen Grup B dengan empat poin dan akan menghadapi Wales dalam pertandingan grup terakhir mereka hari Selasa mendatang, Iran-AS. Dari hasil pertandingan itu nantinya akan menentukan tim mana yang lolos ke babak 16 besar.