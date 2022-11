De Bruyne Ngaku Belgia Sudah Terlalu Tua untuk Menang Piala Dunia 2022, Frustasi?

ERA.id - Gelandang kreatif Timnas Belgia, Kevin De Bruyne (KDB), merasa timnya terlalu tua untuk memenangkan Piala Dunia. Mendengar pernyataan tersebut, pelatih Timnas Belgia, Roberto Martinez, santai saja.

Belgia sendiri kalah 0-2 dari Maroko dalam matchday kedua Grup F Piala Dunia 2022, Minggu (27/11/2022) malam WIB, bertanding di Al Thumama Stadium.

Dilansir dari Eurosport, Senin, (28/11/2022), banyak netizen dan sebagian penggemar sepak bola, menganggap kekalahan Belgia dari Maroko dampak dari kontroversial De Bruyne saat diwawancara oleh pihak The Guardian.

KDB mengatakan, dia ragu Belgia memiliki peluang untuk melangkah jauh di Piala Dunia. Pemain bernomor punggung 7 itu menganggap, bahwa pemain-pemain Timnas Belgia sudah terlalu tua.

"Tidak mungkin, kita terlalu tua. Saya pikir peluang kami adalah 2018. Kami memiliki tim yang bagus, tetapi sudah menua. Kami kehilangan beberapa pemain kunci," ucap KDB saat wawancara.

