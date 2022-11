Warga Qatar Tutup Mulut dan Pakai Foto Ozil Serang Balik Fans dan Timnas Jerman

ERA.id - Meraih hasil imbang 1-1 dalam laga Spanyol melawan Jerman di Al-Thumama Stadium, Qatar, Senin (28/11/2022) dini hari, WIB. Saat pertandingan, terdapat kejadian unik, beberapa fans Qatar berpose tutup mulut, serta membawa poster mantan pemain Jerman, Mesut Ozil.

Dilansir dari ESPN, kejadian tersebut merupakan sindiran balik warga Qatar kepada Timnas Jerman. Sebelumnya, Jerman saat melawan Jepang, Rabu, (23/11/2022), Manuel Neuer dan kawan-kawan berpose tutup mulut saat foto bersama di lapangan.

Pose tersebut sebagai bentuk protes Jerman atas keputusan FIFA dan Qatar yang melarang kampanye dukungan terhadap LGBT di Piala Dunia 2022. Dukungan yang dimaksud, salah satunya adalah memakai ban kapten OneLove.

"Kami ingin menggunakan ban kapten kami untuk mempertahankan nilai-nilai yang kami anut di tim nasional Jerman: keberagaman dan saling menghormati. Bersama dengan bangsa lain, kami ingin suara kami didengar," tulis Jerman di Instagram.

Germany punished Ozil for his stance on the treatment of Muslims in China, yet today all of a sudden they’re protesting against Qatar & are embraced.

Japan on the other hand came to do the job they are paid for. Play football. Congrats #Japan on a great win. #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/e7Yy9fa80U