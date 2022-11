Negara yang Lolos 16 Besar Piala Dunia Qatar Mana Saja? Berikut Prediksinya

ERA.id - Negara yang lolos 16 besar Piala Dunia Qatar kira-kira mana saja? Perlu diketahui, Prancis adalah tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2022.

Ilustrasi para pemain Piala Dunia 2022 (Twitter)

Selain itu, Prancis juga satu-satunya tim yang melakukannya sejauh ini setelah menang 2-1 atas Denmark dalam pertandingan Grup D. Akan tetapi masih ada 15 tempat lagi yang masih diperebutkan.

Perkiraan Negara yang Lolos 16 Besar Piala Dunia Qatar

Dilansir dari firstpost, berikut ini beberapa peluang dan skenario setiap grup di Piala Dunia FIFA 2022, dan apa yang dibutuhkan tim untuk mencapai 16 besar.

Grub di Piala Dunia 2022 (twitter)

Grup A

Tuan rumah Qatar sudah tersingkir dari turnamen dengan dua kekalahan beruntun. Kemudian masih ada Belanda melawan Qatar dalam pertandingan grup terakhir.

Kemudian Ekuador akan lolos dengan kemenangan atau seri melawan Senegal. Namun Senegal harus mengalahkan Ekuador untuk mencapai babak 16 besar atau mereka akan tersingkir.

Grup B

Ada Inggris yang membutuhkan kemenangan atau seri melawan Wales untuk mencapai babak 16 besar. Mereka dapat lolos bahkan setelah kalah karena memiliki selisih gol empat gol.

Perlu diketahui, Iran membutuhkan kemenangan melawan AS untuk lolos. Mereka juga bisa mencapai 16 besar dengan seri tetapi Wales seharusnya tidak mengalahkan Inggris atau setidaknya harus memiliki selisih gol yang lebih rendah dari Iran.

AS harus mengalahkan Iran untuk mencapai babak 16 besar, namun hasil lain akan membuat mereka tersingkir. Selain itu, Wales pertama-tama harus mengalahkan Inggris untuk diperhitungkan dan masih akan bergantung pada hasil pertandingan Iran vs AS.

Grup C

Polandia membutuhkan kemenangan atau seri melawan Argentina untuk lolos. Mereka bisa bersaing bahkan setelah kalah kecuali Arab Saudi mengalahkan Meksiko.

Argentina akan lolos dengan mengalahkan Polandia. Hasil imbang akan membawa kualifikasi ke margin selisih gol kecuali Arab Saudi mengalahkan Meksiko. Kekalahan akan membuat Argentina tersingkir.

Arab Saudi lolos dengan kemenangan atas Meksiko. Dengan hasil tersebut mereka juga bisa lolos dengan seri jika Polandia mengalahkan Argentina atau Polandia-Argentina bermain imbang dan Arab Saudi.

Apabila Argentina mengalahkan Polandia dan Arab Saudi bermain imbang melawan Meksiko, maka tim Asia akan membutuhkan selisih gol yang lebih kuat dari Polandia untuk lolos.

Kemudian Meksiko bisa lolos dengan mengalahkan Arab Saudi jika Polandia juga mengalahkan Argentina. Jika Meksiko menang dan Argentina mengalahkan Polandia, maka selisih gol akan menentukan nasib mereka, bahkan seri akan membuat Meksiko tersingkir.

Grup D

Prancis sudah masuk ke babak 16 besar dengan satu pertandingan tersisa. Kemudian ada Australia yang harus menang melawan Denmark kalau tidak mereka akan tersingkir.

Australia akan lolos dengan kemenangan. Jika seri, Australia akan lolos kecuali Tunisia mengalahkan Prancis dan memiliki selisih gol yang lebih baik dari Australia

Denmark akan lolos dengan kemenangan atas Australia kecuali Tunisia mengalahkan Prancis dan memiliki selisih gol yang lebih baik dari Denmark.

Lalu Tunisia bisa lolos jika mengalahkan Prancis dan Australia tidak menang melawan Denmark. Mereka masih harus memiliki selisih gol yang lebih baik.

Grup E

Spanyol membutuhkan hasil imbang vs Jepang untuk lolos. Mereka lolos dengan kekalahan juga jika Kosta Rika dan Jerman bermain imbang dan Spanyol tidak kalah dengan 13 gol. Spanyol akan tersingkir jika kalah dan Kosta Rika menang.

Jika Spanyol kalah dan Jerman menang, tempat kedua akan ditentukan berdasarkan selisih gol.

Jepang tidak bisa lolos dengan kekalahan tetapi kemenangan akan membuat mereka lolos. Jika Jepang dan Kosta Rika menang, pemuncak klasemen akan ditentukan berdasarkan selisih gol.

Namun jika Jepang hanya bisa bermain imbang melawan Spanyol, maka mereka dijamin lolos asal Kosta Rika juga bermain imbang melawan Jerman. Jika Jepang seri dan Kosta Rika menang, maka Jepang tersingkir.

Kemudian jika Jepang bermain imbang dan Jerman menang, maka tempat kedua akan ditentukan berdasarkan selisih gol.

Kosta Rika dijamin lolos dengan kemenangan vs Jerman. Jika mereka bermain imbang masih bisa dijamin lolos, syaratnya jika Jepang juga kalah. Namun jika Jepang mengalahkan Spanyol maka selisih gol harus sangat besar agar Kosta Rika finis kedua atas Spanyol.

Dengan demikian, Kosta Rika tidak dapat lolos dengan kekalahan atau jika kedua pertandingan berakhir imbang.

Jerman harus mengalahkan Kosta Rika untuk memiliki peluang lolos. Jika Spanyol memenangkan pertandingan mereka, Jerman akan lolos dengan kemenangan.

Jika Jerman menang dan Spanyol kalah, Jerman akan membutuhkan selisih gol yang jauh lebih unggul dari Spanyol untuk lolos. Spanyol memiliki selisih gol +7.

Dengan demikian jika Jerman mengalahkan Kosta Rika tetapi Spanyol bermain imbang dengan Jepang, maka tempat kedua akan ditentukan berdasarkan selisih gol antara Jerman dan Jepang.

