Momen Haru Achraf Hakimi Ciumi Kening Ibunya Setelah Maroko Menghajar Belgia

ERA.id - Momen haru terlihat saat bek kanan Maroko, Achraf Hakimi tampak mencium kening ibunya di pinggir lapangan, ketika laga Maroko lawan Belgia, dalam matchday kedua Grup F Piala Dunia 2022, Minggu (27/11), di Stadion Al Thumama, Qatar.

Hakimi membantu tim berjuluk Singa Atlas meraih 3 poin dari Belgia, dengan skor akhir 2-0. Dia juga dapat 'mengantongi' salah satu pemain Belgia, Eden Hazard di sisi sayap. Kemenangan tersebut, membuat kesempatan Maroko untuk lolos ke fase 16 besar semakin luas.

Dilansir dari Acessa, Senin (28/11/2022), setelah laga selesai, Hakimi dengan gembira menyampiri sang ibu yang berada di pinggir lapangan. Dikabarkan nama ibu dari Hakimi adalah Saida Mouh. Hakimi kemudian memeluk erat ibunya dan mencium kening sebagai bentuk tanda sayang.

Beberapa jam setelah itu, lewat Twitter pribadi, Hakimi membagikan foto dengan sang ibu. Hakimi juga mengungkapkan bahwa dia sangat mencintai ibunya.

"Aku menyayangimu Bu," tulis Hakimi.

Menurut salah satu jurnalis BBC, Saida Mouh ternyata sering sekali mendoakan anaknya saat memulai pertandingan. Sang ibu mengatakan, bahwa mimpi dari Hakimi adalah membawa kebahagiaan dan kegembiraan untuk masyarakat Maroko.

Tidak hanya itu, Maroko yang dikenal sebagai negara dengan mayoritas Muslim, terlihat para pemainnya melakukan sujud syukur, sebagai rasa terima kasih kepada Allah atas kemenangan.

SABIRI FROM AN IMPOSSIBLE ANGLE FOR MOROCCO 🇲🇦 pic.twitter.com/5KU9eUoMSn