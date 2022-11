Jelang Laga Inggris Vs Wales Piala Dunia 2022, Jurnalis Asal Inggris Sebut Lagu Kebangsaan Wales Jadi Faktor Kemenangan

ERA.id - Seorang jurnalis asal Inggis, Dominic Lawson, berkomentar lagu kebangsaan Wales akan jadi faktor kemenangan melawan Inggris di pertandingan terakhir grup B, Rabu, (30/11/2022), dini hari WIB.

Dilansir dari Dailymail, Senin, (28/11/2022). Dominic Lawson mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lagu kebangsaan Timnas Inggris, "God Save the King" dinilai "membosankan" dan "menyedihkan".

Berbanding terbalik dengan lagu kebangsaan Timnas Wales, "Hen Wlad Fy Nhadau" yang akhir-akhir ini kerap mendapat pujian. Banyak dari penggemar sepak bola yang bukan warga negara Wales, justru ikut bernyanyi saat lagu kebangsaan dimainkan.

Dominic Lawson khawatir, saat para pemain The Three Lions berbaris untuk menyanyikan lagu kebangsaan, Timnas Inggris akan kalah suara.

"Ketika para pemain berbaris sebelum kick-off. Tim sepak bola Welsh (dan pendukung mereka di stadion Ahmad bin Ali Qatar) akan bernyanyi bersama dan mencapai kemenangan telak melawan Inggris, dalam pertempuran lagu kebangsaan," ucap Dominic Lawson.

Dia mengatakan, dengan atmosfer dan suasana stadion dipenuhi dengan para penggemar Timnas Wales, justru bisa membuat Gareth Bale dan kawan-kawan semakin percaya diri, dan ada peluang untuk menyulitkan Timnas Inggris. Pasalnya, pertandingan ini cukup penting, melihat kedua tim berlomba untuk masuk dalam babak 16 besar.

Dia meminta Inggris untuk mempertimbangkan untuk mengganti lagu kebangsaan yang berbeda seperti "Yerusalem" atau "Land Of Hope And Glory" saat pertandingan.

Dominic Lawson menambahkan, bahwa salah satu masalah dengan lagu kebangsaan Inggris saat ini adalah kata-katanya yang sangat "tidak menarik".

"Anda tidak perlu menjadi seorang republikan untuk menyesali fakta bahwa apa yang kami sebut Lagu Kebangsaan sama sekali tidak merayakan sebuah bangsa. Tidak seperti "Hen Wlad Fy Nhadau", yang merayakan Wales, lanskapnya, dan bahasanya," katanya.

Hen Wlad Fy Nhadau πŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ



Tonight our anthem was played at a football World Cup for the first time ever 😍



I love my country ❀pic.twitter.com/oCOmf354vG