Detik-Detik Pria Asing Masuk ke Lapangan Saat Laga Portugal Vs Uruguay, Kibarkan Bendera Pelangi dan Bawa Pesan Menohok untuk Dunia

ERA.id - Laga Portugal melawan Uruguay dalam matchday kedua Grup H, gelaran Piala Dunia 2022, Selasa (29/11/2022) di Lusail Stadium, Qatar, sempat terhenti akibat ulah seorang pria yang menerobos masuk ke lapangan dan mengibarkan bendera pelangi.

Tidak hanya mengibarkan bendera pelangi yang dinilai menyuarakan LGBTQ, pria tersebut juga mengenakan baju dengan kata-kata 'Selamatkan Ukraina' di bagian depan, dan 'Hormatilah Wanita Iran' di bagian belakang, dilansir dari Londoneveningstandard, Selasa (29/11/2022).

Momen itu terjadi saat pertandingan berjalan di menit 50. Pria yang diketahui bernama Mario Ferri itu juga sempat terlihat berlarian beberapa detik di lapangan, sebelum diamankan oleh pihak keamanan.

Banyak orang yang berkomentar bahwa aksi dari Mario Ferri adalah bentuk protes dari penolakan orang-orang terhadap LGBTQ di Qatar. Pasalnya, Piala Dunia 2022 telah memunculkan banyak diskusi dan debat tentang perlakuan Qatar terhadap komunitas LGBTQ, salah satu hukumannya adalah dipenjara.

Selain itu, kalimat dalam baju yang bertuliskan 'Hormatilah Wanita Iran', dikaitkan dengan kematian Mahsa Amini. Mahsa Amini sendiri adalah seorang wanita berusia 22 tahun yang ditangkap oleh polisi di ibu kota Teheran karena diduga tidak mematuhi cara berpakaian wanita Iran.

The pitch invader at the Portugal-Uruguay game was Mario Ferri. The Italian is known as 'The Falcon' and also played professional football in India.



He came running on the pitch with a rainbow flag and was wearing a superman T-shirt showing support for Ukraine and Iranian women. pic.twitter.com/tiwaxw5GYF