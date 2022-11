Seluruh Anggota Dewan Juventus Resign Massal, Begini Respons Del Piero

ERA.id - Seluruh anggota dewan klub rasaksa asal Italia, Juventus, telah mengundurkan diri. Termasuk Andrea Agnelli selaku presiden klub dan Pavel Nedved yang menjabat sebagai wakil presiden klub.

Kini, Maurizio Scanavino telah ditunjuk sebagai CEO baru. Sementara itu, nama Del Piero kerap dikaitkan masuk dalam jajaran baru.

Menurut laporan dari BBC, Selasa (29/11/2022) mundurnya Andrea Agnelli dan kawan-kawan diduga karena danya proses penyelidikan polisi soal kesalahan penanganan finansial klub. Tim yang berjuluk Bianconeri ini sedang diperiksa laporan keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020.

Maka dari itu, keputusan untuk mengundurkan diri secara bersamaan jadi solusi. Dengan harapan, orang yang nantinya menduduki jabatan baru bisa membawa Juventus keluar dari masalah ini.

Meskipun Maurizio Scanavino telah ditunjuk sebagai CEO baru, banyak fans yang berharap agar legenda Juventus, Del Piero bisa masuk dalam jajaran baru anggota dewan klub.

"Mengingat sentralitas dan relevansi masalah hukum dan teknis-akuntansi tertunda, (anggota dewan) telah mempertimbangkan, sesuai dengan kepentingan sosial terbaik, untuk merekomendasikan agar Juventus menyediakan Dewan Direksi baru untuk mengatasi masalah ini," tulis pernyataan dari pihak Juventus.

Juventus sendiri tercatat mengalami kerugian yang amat besar di musim lalu. Jumlah kerugian itu mencapai 254,3 juta Euro atau setara Rp4 triliun. Dikabarkan, ini menjadi kerugian terbesar yang pernah didapatkan oleh klub Italia sepanjang sejarah.

Melalui dari salah satu akun Twitter, @juvenewslive. Del Piero mengatakan terlalu awal untuk berspekulasi menjadi bagian di Juventus.

"Kembali sebagai jajaran dewan untuk membantu Juventus? Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Hubungan saya dengan tim sangat dalam. Aku akan terus melihat perkembangannya. Aku akan melihat apa yang terjadi kedepannya," kata Del Piero.

Dia juga mengatakan, bahwa berita mundurnya jajaran dewan Juventus mengejutkan semua fans, termasuk dirinya. Saat ditanya penyebab mundur seluruh jajaran dewan, Del Piero mengaku tidak bisa berbicara terlalu dalam.

"Aku tidak bisa berbicara terlalu dalam soal ini, karena aku tidak tahu seperti apa kerjadian aslinya. Terlebih sudah ada investigasi polisi," ucap Del Piero.

🚨🚨🎙️🗣️ Del Piero: “Back to help Juventus on the board? It’s very early to say…. The relationship between me and the team is VERY deep…. I’m standing by, I’m gonna see what happens.” pic.twitter.com/nWJQ4utJgw