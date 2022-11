7 Harga Mobil Hybrid di Indonesia Tahun 2022

ERA.id - Mobil hybrid menjadi salah satu alternatif yang diambil oleh sebagian produsen terkait pembuatan mobil yang lebih ramah lingkungan. Harga mobil hybrid memang tidak bisa dibilang murah, tetapi efek jangka panjangnya terbilang menjanjikan.

Mobil hybrid merupakan mobil yang memadukan dua sumber tenaga, yaitu mesin (BBM) dan motor listrik. Oleh sebab itu, konsumsi BBM menjadi lebih hemat dibandingkan mobil konvensional. Jika Anda tertarik untuk memilikinya, berikut daftar mobil hybrid beserta harganya yang dipasarkan di Indonesia.

Daftar Harga Mobil Hybrid di Indonesia 2022

1. Toyota C-HR Hybrid

Mobil ini sebelumnya diluncrukan pada 22 April 2019. Tahun ini mobil tersebut mengalami beberapa perubahan, baik interior maupun eksterior. Toyota C-HR Hybrid mengusung teknologi paralel hybrid.

Mesin bakar internal dan motor listrik bekerja bersama. Dengan demikian, kedua komponen bekerja untuk mendapatkan efisiensi terbaik dalam kondisi apa pun. Dikutip Era dari situs resmi Toyota, C-Hr Hybrid dijual dengan harga Rp583-an juta.

2. Mitsubishi Outlander PHEV

Mitsubishi Outlander PHEV assets mitsubishi (motors.co.id)

Mobil satu ini resmi diluncurkan di Indonesia pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019. Mitsubishi Outlander PHEV mengisi segmen SUV dengan penggerak 4WD. Saat ini, harga yang dipasang untuk mobil ini masih tinggi, yaitu Rp898-an juta.

3. Toyota Corolla Cross Hybrid

Mobil ini resmi diluncurkan di Indonesia pada 6 Agustus 2020. Mobil segmen SUV dari Toyota ini mengusung platform TNGA-C, sama dengan Corolla Altis dan C-HR. Corolla Cross hadir dalam dua varian, yaitu mesin bensin dan mesin hybrid. Harga mobil hybrid sekitar Rp497 juta.

4. Toyota All New Corolla Altis

Sedan All New Corolla Altis resmi mengaspal di Indonesia pada Februari tahun ini. Seperti Corolla Cross, All New Corolla Altis hadir dalam dua varian, yaitu bermesin bensin dan bermesin hybrid. Harga mobil hybrid dibanderol Rp545-an juta, sedangkan varian mesin bensin sekitar Rp493 juta.

5. Toyota All New Camry Hybrid

Di Indoneisa, sedan hybrid ini resmi dirilis pada 29 Oktober 2021. Ini menjadi mobil Toyota model sedan yang mengaplikasikan teknologi hibrida generasi ke-4.

All New Camry Hybrid diklaim lebih efisien dab rendah emisi. Meski demikian, harga mobil ini lebih mahal daripada obil hybrid keluaran Toyota yang lain, yaitu sekitar Rp844 juta.

6. Suzuki Ertiga Hybrid

Varian hybrid dari Suzuki Ertiga diluncurkan pada 10 Juni 2022. Mobil ini menggunakan tenaga yang berasal dari mesin konvensional, digabungkan dengan ISG (Integrated Starter Generator) serta lithium-ion battery. Sebagai mobil hybrid, harga yang dipasang untuk mobil ini terbialng murah, yaitu antara Rp270,3-an juta hingga Rp292,3-an juta.

7. Nissan Kicks e-Power

Di Indonesia, Nissan Kicks e-Power diluncurkan pada 2 September 2020. Mobil ini diklaim mampu memberikan kesan berkendara dengan mobil listrik murni. Hal tersebut karena mesin konvensional yang ada di dalamnya hanya berperan sebagai genset, yaitu generator dan inverter untuk menghasilkan daya listrik ke baterai lithium-ion 1,57 kWh dan motor listik penggerak roda. Dikutip dari situs resmi Nissan, mobil ini memiliki harga on the road Jakarta Rp432,8-an juta.

Itulah daftar harga mobil hybrid yang ada di Indonesia tahun ini. Ke mobil manakah pilihan Anda tertuju?