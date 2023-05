Tiket Coldplay Sudah Bisa Dibeli Besok, Cek Tips Keuangan Siapikan Budget di Musim Konser

ERA.id - Waktunya pembelian tiket konser band Coldplay 15 Novemer mendatang akan dibuka besok, 17 Mei 2023. Apakah kamu sudah siap budget?

Buat kamu si penikmat konser, pasti ini jadi hal yang paling ditunggu-tunggu kan? Agar keuangan kamu nggak kalang kabut saat membeli tiket konser nanti, simak tips menyiapan budget dari siaran resmi blu by BCA Digitalberikut ini.

1. Lakukan budgeting

Harga tiket konser dan festival musik saat ini rata-rata menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Buat kamu si penikmat konser yang mungkin akan menonton lebih dari satu konser dan festival musik, hal pertama perlu kamu lakukan adalah melakukan perencanaan keuangan atau budgeting. Catat beragam keperluan yang akan dikeluarkan saat menonton konser, mulai dari harga tiket, persiapan OOTD, harga merchandise yang akan dibeli, biaya akomodasi seperti penginapan dan kendaraan hingga biaya konsumsi nanti.

Perencanaan keuangan ini diperlukan agar kamu punya gambaran berapa biaya yang kamu butuhkan setiap konser dan festival musik yang akan kamu habiskan. Hal ini juga bisa jadi acuan kamu untuk tidak ‘kalap’ atau menghabiskan uang diluar perencanaan kamu, atau sampai kehabisan uang ditengah jalan. Selain itu, budget yang sudah dihitung ini nantinya juga bisa jadi perkiraan berapa uang yang harus kamu sisihkan atau tabung dari jauh hari.

2. Pisahkan tabungan konsermu

Setelah mengetahui total budget yang diperlukan untuk menonton konser impian, kamu perlu memperkirakan berapa lama dan berapa besar uang yang harus disisihkan setiap bulannya. Budget ini sebaiknya juga tidak dicampur dengan keuangan lainnya, agar tidak tiba-tiba dipakai untuk kebutuhan lain. Kunci paling mudah adalah dengan membuka rekening baru yang khusus untuk tabungan konser ini.

Di bank blu by BCA Digital, kamu bisa membagi pos-pos tabungan secara khusus hingga 20 tabungan dalam satu rekening lewat fitur bluSaving. Jadi gak perlu buka banyak rekening berbeda untuk memisahkan tabungan, dan kamu juga bisa fokus untuk mencapai target, karena lewat fitur ini, kamu juga bisa menentukan target nominal tabungan yg ingin dicapai. Gak ada lagi deh cerita gak jadi nonton idola kamu karena uangnya terpakai untuk kebutuhan lain.

3. Konsisten dalam menabung

Tips terakhir dan juga paling penting adalah konsistensi. Beberapa rintangan untuk mencapai target tabungan konser ini adalah godaan untuk belanja hal lain, ataupun kelupaan menyisihkan uang untuk tabungan konser. Jika tidak konsisten, maka kemungkinan jumlah target yang diincar mungkin saja tidak bisa tercapai sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu, kamu bisa memanfaatkan fitur auto debit di akun blu by BCA Digital kamu ke dalam akun bluSaving. Dengan fitur ini, jumlah uang yang sudah ditentukan akan secara reguler dan otomatis masuk ke dalam tabungan konser yang telah kamu buat di bluSaving. Dengan begitu tabungan konsermu akan tercapai tepat waktu dan siap untuk menonton konser sang idola.

Duardi Prihandiko selaku Head of Marketing Communications blu by BCA Digital, mengatakan “Dengan banyaknya kebutuhan dan keperluan di masa depan termasuk untuk keperluan hiburan, menabung jadi salah satu cara agar keuangan lebih terkontrol. blu by BCA Digital memungkinkan nasabah untuk mengatur keuangannya dengan baik lewat beragam fitur yang disediakan agar mencapai financial goals yang diinginkan. blu hadir sebagai sobat perduitan untuk nasabah.”