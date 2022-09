Diduga Tersambar Petir, Polisi Masih Dalami Penyebab Terbakarnya Tangki BBM di Indramayu

ERA.id - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menduga terbakarnya Tangki BBM integrated terminal (IT) Balongan milik PT Pertamina di Indramayu disebabkan oleh sambaran petir. Dugaan itu berdasarkan dari penyelidikan awal dari pihak kepolisian dan Pertamina.



Begitu diungkapkan, Kabid Humas Polda Jabar, Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kamis (8/9/2022). "Analisa pertama, diperoleh keterangan bahwa pada saat pengisian BBM ke tangki pada saat kondisi hujan tiba-tiba ada kilat menyambar akhirnya menyebabkan kebakaran," kata Ibrahim.



Ibrahim menyatakan, kebakaran tangki Pertamina IT Balongan pada tangki BBM 107 itu terjadi sekitar pukul 23.30 WIB, Rabu (7/9/2022) tengah malam.



"Kami mendapatkan laporan bahwa pada Rabu malam tanggal 7 September 2022 malam, sekitar pukul 23.30 telah terjadi kebakaran di Pertamina IT Balongan dimana ada tangki 107 terbakar," kata Ibrahim.



Kini pihak Polda Jabar masih melakukan pendalaman untuk mencari penyebab pasti dari kebakaran. Ia memastikan kejadian itu tidak memakan korban jiwa.



"Dilakukan pendalaman dengan Pertamina, pengecekan, penyebab utama. Tidak ada korban jiwa. Saat ini masih pendalaman seberapa banyak kerugian materil," ucapnya.



Kendati demikian, pihaknya belum memperoleh informasi tentang jenis BBM yang terbakar di Kilang Balongan Indramayu. Namun, dipastikan kebakaran telah berhasil dipadamkan dan sedang proses pendinginan.



"Jenis belum disebutkan memuat jenis apa, kebakaran sudah diredakan masih dicek pendingin karena saat pendingin bisa terjadi lagi kebakaran," tutupnya.