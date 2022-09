Dituduh Merupakan Sosok Bjorka Hingga Viral, Pemuda Asal Cirebon Ini Membantah: Enggak Pernah Ngehack

ERA.id - Identitas Hacker Bjorka disebut-sebut merupakan pemuda asal Cirebon.



Identitas tersebut diungkap akun Instagram @voltcyber_v2 melalui video pada Rabu (14/9/2022).



Akun tersebut mengungkap foto dari rumah hacker Bjorka yang disebut-sebut bernama Muhammad Said Fikriansyah.



Dalam video tersebut, akun @voltcyber_v2 juga menyertakan tangkapan layar Linkedin Muhammad Said Fikriansyah.



Pekerjaan Muhammad Said Fikriansyah ini merupakan seorang editor video. @voltcyber_v2 juga menyertakan foto dari pemuda yang disebut-sebut sebagai Bjorka itu.



Menanggapi hal tersebut, muncul video Muhammad Said Fikriansyah yang membantah tudingan itu.



Dalam potongan video wawancara yang diunggah akun Twitter @fikrirock, Muhammad Said FIkriansyah menegaskan bahwa dirinya hanya bisa mengedit dan tak pernah bisa melakukan hack.



"Intinya saya bukan Bjorka, saya sendiri aktivitasnya ngedit dan gak hacker-hackeran," jelas Said.



Seperti diketahui, Bjorka yang mengaku hacker internasional mengaku membocorkan data BIN dan KPU.



Bahkan, data-data pribadi menteri hingga Presiden Joko Widodo diungkap ke publik.