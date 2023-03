Banyak Rekomendasi Nama Cawapres dari Jawa, Tim Kecil Koalisi Perubahan: Kan Katanya Jawa Adalah Kunci

ERA.id - Ketua DPP Partai NasDem yang juga bagian dari Tim Kecil Koalisi Perubahan, Willy Aditya mengatakan banyak pihak yang merekomendasikan nama calon wakil presiden dari Jawa untuk mendampingi Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurutnya, nama-nama yang direkomendasikan disebut potensial menguasai wilayah Jawa Timur.

"Sejauh ini karena memang banyak rekomendasi, karena battleground-nya itu di Jawa, maka secara spesifik itu Jatim atau Jawa lah. Kan Jawa adalah kunci katanya kan, ya rekomendasinya dari Jawa gitu," kata Willy kepada wartawan, Selasa (28/3/2023).

Rekomendasi itu tak masalah bagi Koalisi Perubahan, khususnya tim kecil yang ditugaskan membantu Anies memilih cawapres, selama masih sebatas aspirasi.

Menurut Willy, masih perlu melihat perkembangan dinamika politik ke depan untuk menentukan cawapres.

"Tentu bertepuk tidak mungkin sebelah tangan kan, kita mau tentu kan harus lihat juga yang dipinang mau atau tidak. Nah inilah tugas tim kecil dalam proses mematangkan ini dengan banyak variabel," ucapnya.

Lebih lanjut, Willy mengatakan bahwa keputuan akhir mengenai cawapres tetap berada di tangan Anies dan akan didiskusikan bersama dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

"Ya kami konsultasikan dengan Pak Anies dan juga pimpinan parpol... Toh kita inginnya best of the best," ucapnya.