Kabar Duka, Hamster yang Jadi Ikon Perdagangan Mata Uang Kripto Mati

ERA.id - Hamster perdagangan cryptocurrency Mr Goxx dinyatakan mati pada Selasa (23/11/2021). Kabar duka itu dibagikan oleh akun resmi Mr Goxx di Twitter.



Lewat cuitannya di Twitter akun Mr Goxx, pemilik yang tidak diketahui identitasnya itu mengabarkan bahwa hamster ikonik itu telah mati. Kepergiannya bahkan mengejutkan sekaligus menjadi kesedihan mendalam bagi pemiliknya.



"Kami takut hari ini tidak seperti yang lain dan benar-benar terkejut karena hal itu terjadi sekarang. Dalam kesedihan yang mendalam, kami harus mengumumkan kehilangan teman berbulu tercinta kami," cuit akun Mr Goxx, dikutip Era.id, Sabtu (27/11/2021).



Thank you and rest in peace, Max (a.k.a Mr. Goxx).

You will be missed, and your memory will live forever on the blockchain. pic.twitter.com/Nd5zRzKKFd