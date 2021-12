Tak Menjabat Lagi, Ini Warisan Said Aqil Siradj Menurut Guntur Romli: Islam Nusantara yang Mendunia

ERA.id - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat bicara mengenai Said Aqil Siradj yang tak terpilih menjadi ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dalam Muktamar NU yang digelar di Lampung sejak (23/12/2021).



Guntur Romli mengaku sempat ditanya wartawan, warisan apa yang ditinggalkan Said Aqil yang pernah menjabat Ketua Umum PBNU selama dua periode.



Menurut dia, Said Aqil meninggalkan warisan berupa Islam Nusantara yang mendunia dan juga sikap tegas terhadap kelompok garis keras.



