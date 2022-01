Paus Fransiskus Hapus Alkitab dan Usulkan Buat Buku Baru, Benarkah?

ERA.id - Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama “Abou Konoba Fofana”, yang memposting sebuah screenshot artikel berita berbahasa Inggris berjudul “Pope Francis cancels the Bible and proposes to create a new book” atau yang diartikan "Paus Fransiskus Menghapuskan Alkitab dan Mengusulkan untuk Membuat Sebuah Buku".



Narasi pada artikel mengatakan bahwa Paus Fransiskus mengumumkan jika Alkitab telah kadaluwarsa dan diperlukan sebuah kitab baru dengan pergantian yang radikal.



Sejalan dengan agenda pergantian ini akan diadakan pertemuan para petinggi gereja untuk membicarakan mengenai nama kitab yang baru dan konten di dalamnya. Salah satu nama yang sudah diusulkan yakni “Biblia 2000”.

