Hasil Semifinal All England 2022: Mohammad Ahsan Hendra Setiawan ke Final, Indonesia Pastikan Gelar Juara dan Runner Up

ERA.id - Sektor ganda putra bulu tangkis Indonesia memastikan memboyong gelar juara dan runner-up turnamen All England 2022 setelah Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menyusul Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri ke babak final.



Kepastian laga All Indonesia Final itu diperoleh berkat kemenangan rubber game Hendra/Ahsan atas He Ji Ting/Tan Qiang di babak empat besar 21-16, 14-21, 21-13 di Birmingham, Sabtu malam (Minggu (20/3/2022) dinihari WIB).



"Kami merasa senang dengan kemenangan ini, juga ada banyak dukungan dari penggemar di sini. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mendukung kami," kata Hendra soal kemeriahan pendukung di Utilita Arena Birmingham.



