Pantai Ancol Dipenuhi Belasan Ribu Turis Asing Menanti Gelaran Formula E, Benarkah?

ERA.id - Akun Twitter dengan nama pengguna “aewin86” mengunggah sebuah foto pantai yang dipenuhi oleh pengunjung. Unggahan tersebut juga disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa foto tersebut merupakan foto Pantai Ancol yang dipenuhi oleh turis asing menjelang pelaksanaan FormulaE.

Akun itu juga menulis



“Pantai Ancol dipenuhi belasan ribua turis asing menanti gelaran #FormulaE. #JakartaEPrix”

Turnbackhoax.id





Dikutip dari Turnbackhoax.id pada Minggu (5/6/2022), Berdasarkan hasil penelusuran, foto tersebut bukan merupakan foto Pantai Ancol. Foto serupa pertama kali diunggah dalam artikel LA Times pada 25 April 2020 dengan judul artikel “Southern California beaches fill up as people seek relief from the heat and weeks of staying home”. Foto tersebut juga digunakan dalam artikel lain berjudul “Newsom: State, local Orange County beaches must close temporarily” yang diunggah pada 30 April 2020.



Tag: formula e Turis asing