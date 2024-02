Menarik Perhatian Beauty Enthusiast, Ini yang Membuat Bisnis Parfum Tumbuh 3 Kali Lipat

ERA.id - Industri kecantikan adalah industri yang sangat dinamis dan personal, oleh karenanya inovasi yang dihadirkan juga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Salah satunya inovasi dalam berbisnis produk wewangian, parfum.

Co-Founder dan CMO Social Bella, Chrisanti Indiana mengungkapkan, kategori parfum terus menarik perhatian tinggi dari para beauty enthusiast sepanjang tahun dengan pertumbuhan 3x lipat sejak kategori ini pertama dihadirkan pada 2015.

Tren parfum meningkat setelah pandemi. Dari situ kami menyediakan spot scent gallery di mana para beauties bisa mencoba sekian banyak jenis parfum dari berbagai brand internasional maupun lokal. Nah, pilihan brand parfum pun jadi semakin lengkap dengan kehadiran Speaks To Me. Brand parfum pendatang baru ini mengusung tema yang sangat kreatif jadi kita melihat adanya potensi besar

"Sekarang pilihan brand parfum semakin lengkap dengan kehadiran Speaks To Me. Brand parfum pendatang baru yang meresmikan koleksi series pertamanya, Soulmade. Sebagai Bestie bagi jutaan pecinta kecantikan tanah air, kami terus berupaya untuk menghadirkan pengalaman berbelanja kecantikan seamless, inovatif dan menyenangkan," ungkap Chrisanti Indiana dalam acara anniversary ke-9 Sociolla dengan tema From Bestie for Bestie," baru-baru ini di Jakarta.

Acara anniversary ke-9 Sociolla (Dok. Era.id/Vessy)

Dalam kesempatan yang sama, Brand Representative Speaks To Me, Arista Yolanda, menyampaikan, pihaknya ingin membawa para beauty enthusiasts kembali ke momen-momen penting dalam hidup mereka melalui kelima wewangian dari Soulmade, dimana masing-masing menggunakan notes yang dipilih dengan seksama oleh Artisan Parfumeur untuk menggambarkan momen pribadi para pengguna.

"Bahan wewangian kami telah melewati standar ketat dari IFRA (International Fragrance Association) yang berarti minim resiko iritasi sebagai komitmen untuk melindungi konsumen," katanya.

Ia menambahkan, produk parfumnya terinspirasi dari kekuatan evokatif yang dapat membangun memori seseorang.

"Pernahkah kamu mencium aroma yang mengingatkan pada momen tertentu? Jadi ini bukan sekadar parfum tapi juga sebagai jembatan untuk mengenang memori. Koleksi Soulmade ini terinspirasi dari momen your soul its mate. Ada satu momen yang ada di masa lalu tapi nempel banget dan membentuk kepribadian. Ketika menghirup aroma itu, maka membawamu kembali ke momen itu," jelas Arista.