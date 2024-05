Operasi Wajah biar Tampak Awet Muda, Tindakan Lucinta Luna Disebut Berbahaya

ERA.id - Lucinta Luna kembali menuai sorotan dengan kabar terbaru terkait operasi pada wajahnya. Ia kembali melakukan operasi pada wajah, yang kali ini bertujuan untuk anti penuaan.

Pada unggahan Instagramnya, Lucinta Luna membagikan keadaan wajahnya saat menjalani operasi. Ia juga menjelaskan alasannya melakukan prosedur operasi wajah tersebut agar tetap tampil awet muda.

“Baru bangun after surgery stem cell anti tua, buccal fat, and my eyes, I want look like Kim Luna for debut film in Korea cause Kim Luna udah daftar di agency film drakor comedy,” tulis Lucinta Luna.

Pada foto yang dibagikannya, terlihat wajah Lucinta Luna yang membengkak dengan memakai penyanggah wajah. Terlihat juga bintik-bintik kemerahan memenuhi wajahnya dan salah satu kelopak matanya yang juga membengkak.

Unggahan Lucinta Luna mengenai operasi wajah terbarunya ini sontak langsung membuat heboh netizen. Banyak yang mengkritik tindakan Lucinta Luna tersebut karena dinilai berbahaya.

“Sakit ini udah berlebihan, bahaya. Semoga ada yg bisa nasehatin,” komentar salah satu netizen.

“Oplas mulu nih org, bahaya loh itu, nggak takut kenapa2 ya,” ucap yang lain.

“Ngeri bgt ga ada puas2nya, pdhl dah cantik bgt loh sblmnya. Apa harus gagal dulu baru jera?” tambah yang lainnya.