Pose Seksi Cinta Laura Pakai Dress Putih Duduk di Atas Meja Jadi Sorotan, Netizen: Marilyn Monroe Indonesia!

ERA.id - Cinta Laura menjadi salah satu selebriti paket lengkap. Selain cerdas dan berprestasi, ia juga terkenal dengan parasnya yang cantik. Ditambah lagi, bintang film Devil on Top ini memiliki tubuh yang sangat ideal dan dambaan setiap perempuan.



Unggahan terbaru di Instagram pribadinya berhasil menyita perhatian netizen. Yang terbaru adalah dirinya tampil cantik dengan gaya ala legendaris Amerika Serikat, Marilyn Monroe.



Pelantun lagu "Shoot Me" ini terlihat cantik dan anggun dengan dress putih tanpa lengan. Tak hanya itu, wajahnya juga terlihat mempesona dengan gaya makeup look ala Marily Monroe.

Cinta Laura (Foto: Instagram/@claurakiehl)

Gaya makeupnya itu terlihat lukisan alis beserta eyeliner. Penampilannya makin mempesona dengan lipstik merah merona. Rambutnya juga terlihat cetar dengan blow style bergelombang berwarna cokelat. Penampilannya makin glamor dengan perhiasan gelang dan anting mutiara.



Cinta Laura (Foto: Instagram/@claurakiehl)



Unggahan itu dibanjiri pujian dari netizen. Mereka memuji penampilan Cinta Laura dan menjulukinya sebagai Marilyn Monroe Indonesia.



"OMG! Cantiknya Marilyn Monroe Indonesia," tulis akun @kiehlers****.

"Mirip banget Marlyn Monroe kalau rambutnya blonde mah," kata akun @faridah_wi****.

"Wow Marilyn Monroe, keren Cinta" ungkap akun @adi.yusm****

Tag: Cinta Laura Marilyn Monroe potret sensual artis