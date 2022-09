Aksi Viral Pria di Ciputat yang Perkosa Anak SD Kini Diurus Polisi

ERA.id - Seorang anak SD diperkosa di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel). Kejadian ini viral di media sosial.



Bagaimana tidak, pengaduan korban kepada keluarganya, tentang bagaimana perbuatan pelaku hingga membuat korban terluka secara batin dan psikis, sungguh membuat hati nyeri.



Dari informasi dan rekaman CCTV yang beredar, anak kelas 4 SD ini diperkosa seorang pria, Minggu (11/09/2022) kemarin.



Pria ini datang dengan memakai helm dan sepeda motor. Tak lama kemudian, pelaku melancarkan aksinya kejinya, yang sayangnya, tak bisa diterangkan lebih lanjut dalam artikel ini.



Dijelaskan, aksi pelaku ini sempat diketahui warga. Warga pun mencoba mengejar pelaku, namun pelaku kabur.



Kapolres Tangsel, AKBP Sarly Sollu membenarkan kejadian ini. Dia mengatakan orang tua korban sudah membuat laporan dari peristiwa tersebut.



"Adanya info dari medsos, polres langsung bergerak menghubungi orangtuanya untuk membuat laporan. LP sudah terbit," kata Sarly Sollu saat dihubungi, Selasa (13/09/2022).



Sarly belum membeberkan bagaimana kondisi korban. Dia hanya menambahkan polisi masih memburu pelaku. "Penyidik sudah mengejar pelaku berdasarkan ciri-ciri yang beredar di medsos," tambahnya.

TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC



TOLONG BANTU UP SUPAYA PELAKU CEPAT KETEMU DAN DIHUKUM SEBERAT - BERATNYA



SISWI KELAS 4 SD DI DAERAH CIPUTAT, TELAH MENJADI KORBAN PEMERKOSAAN DAN ANCAMAN PEMBUNUHAN pic.twitter.com/J7wCSMoYhD