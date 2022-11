Warga Mengamuk dalam Acara HUT Makassar di Lapangan Karebosi, Anggap Panitia Kurang Ajar

ERA.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar baru-baru ini menggelar acara puncak HUT ke-415 Makassar, Rabu (9/11/2022) malam. Namun event tersebut diprotes warga karena gelaran tersebut mulur.



Buntutnya, ada ratusan anak sekolah dan pendampingnya, kecewa berat. Toh mereka, para siswa, dipanggil untuk memamerkan pakaian adat dan pawai budaya di Lapangan Karebosi. Data yang dihimpun ERA, ada 600 gabungan siswa, mulai dari 400 siswa-siswi SD dan 200 dari SMP, beraksi pada tengah malam, padahal mereka sudah mempersiapkan diri sejak jauh hari dengan latihan, agar penampilannya memukau di depan penonton.



Informasi awal itu disebar oleh pemilik akun Twitter @noviola dan berujung viral. "Anak SD yang mestinya tampil pada saat acara, hanya lewat saja depan panggung. Mereka latihan 2 minggu dan tanpa perform sama sekali!" kata @noviola, Rabu (9/11/2022).



Meski diberi ruang untuk tampil, tetap saja orang tua maupun guru yang mendampingi, merasa keberatan. Bagaimana tidak, para siswa-siswi beraksi pada pukul 22.50 WITA. Pemberian panggung pada jam tersebut dianggap tidak layak untuk siswa-siswi yang masih duduk di bangku SD dan SMP.

"Kecewa anak-anakku. 400 anak SD kecewa. Acara apa ini, kurang ajar!" kata ibu-ibu yang ada di dalam video yang diunggah akun @noviola.

Twitter please do your magic!! hari ini #hutmakassar kecewa banget..anak2 SD yg mestinya tampil pada saat acara hanya lewat sja depan panggung..mereka latihan 2 mnggu dan tanpa perform sma sekali! #TrendingNow #Makassar @makassarINFO @SupirPete2 #hutmakassar #trendingtopic pic.twitter.com/WXqs2NnYp2