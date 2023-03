Viral Polisi Salah Tulis Nomor Pengaduan untuk Korban Robot Trading di Malang

ERA.id - Polresta Malang Kota salah menulis nomor telepon pengaduan bagi korban robot tranding alias investasi bodong. Kekeliruan ini lalu viral di Twitter.

Dalam akun @txtdrberseragam, saat polisi merilis penangkapan tersangka 'crazy rich' Surabaya, Wahyu Kenzo, soal kasus investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG). Polisi memamerkan nomor 081137902000. Beda satu nomor saja, yakni 9, yang semestinya ditulis 8.

Alhasil, saat seseorang menghubungi nomor tersebut, ternyata salah. Pemilik nomor yang disebar polisi lewat tayangan Kompas TV itu ternyata bukanlah aparat. "Bukan nomor pengaduan ya. Anda salah nomor," terang pemilik nomor di atas saat merespons aduan terkait korban robot trading Auto Trade Gold yang dilihat ERA pada Minggu (12/3/2023).

